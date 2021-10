Michael Caine neodchází z herectví

Aktualizace: Zdá se, že zprávy o odchodu Michaela Caina z herectví byly velmi přehnané. Herec vzal na své sociální média, aby hovořil o komentářích, které během vysílání BBC uvedl, že už nehraje. Zástupce v prohlášení uvedl: „Pokud jde o důchod, strávil jsem přes 50 let vstáváním v 6:00 ráno natáčením filmů, aniž bych se zbavil budíku!“ Poté své prohlášení podpořil krátkým a sladkým příspěvkem na Twitteru, který si můžete prohlédnout níže!

Nešel jsem do důchodu a málokdo to ví – Michael Caine (@themichaelcaine) 16. října 2021

Po více než 60leté kariéře se zdá, že je Michael Caine připraven ji nechat jít. Zatímco hovořil s BBC Kermode a MayoMichael Caine prozradil, že komediální drama Nejlepší prodejci Bude to pravděpodobně jeho poslední film.

Je zábavné, že toto je opravdu poslední část. Protože dva roky nepracuji a mám problém s páteří, který se týká mých nohou, takže nemohu dobře chodit. Napsala také dvě knihy, které byly vydány a byly úspěšné. Teď nejsem herec, jsem spisovatel, což je skvělé, protože jako herec musíte vstávat, v šest ráno a jít do studia. Spisovateli, začal jsem psát, aniž bych opustil postel.

Je smutné slyšet, že zdravotní problémy Michaela Caina jsou faktorem, který ho vedl k tomu, že se rozhodl odejít z herectví, ale ve věku 88 let má víc než právo, aby to zvládl. Kromě zdravotních problémů Kane také řekl:Před dvěma lety evidentně nebyla žádná show, protože nikdo netočí filmy, které bych chtěl dělat. Ale také víte, je mi 88 let a s 88letým vedoucím mužem neplynou přesně texty, víte?Ačkoli to říká Michael Caine Nejlepší prodejci Byl by to jeho poslední film, zdá se, že zcela nevyloučil comeback, pokud by se show podařila … Možná film Oppenheimera Christophera Nolana?

Nejlepší prodejci Následuje Lucy (Aubrey Plaza), která zdědí neúspěšné nakladatelství svého otce a zjišťuje, že ve skutečnosti dluží románu samotářského Harrise Shawa (Kane). Poté, co neochotně představil román, je Harris nucen vydat se na knižní prohlídku pekla od Lucy, která je nutí změnit se způsobem, který nikdy nečekali. Film byl uveden do kin a na vyžádání minulý měsíc. Zatímco Nejlepší prodejci Mohl by to být poslední film Michaela Caina, ten už předtím natočil další film Nejlepší prodejci která ještě nebyla vydána. Je připraven sdílet StředověkHistorický epos, který je údajně nejdražším českým filmem vůbec. Očekává se, že film bude uveden v roce 2022.