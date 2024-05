Meziplodiny Mayů by mohly být klíčem k jídlu na Marsu

Mezinárodní vesmírné společenství Má to své rysy Do poloviny 30. let 20. století má přistát lidi na Marsu, ale jakmile se tam astronauti dostanou, zůstává velká otázka: Co budou jíst? Výzkumníci z Wageningen University & Research v Nizozemsku pracují na řešení tohoto konkrétního problému v dlouhodobém horizontu, kdy lidé budou teoreticky kolonizovat planetu a již se nebudou moci spoléhat na Uber Eats. V novém Stay Simulace marťanských podmínek v kontrolovaném skleníku a pokusy o pěstování potravin byly vylepšeny pomocí techniky, kterou Mayové propagovali, nazývanou intercropping. pro každého Reuters Tato zemědělská metoda zahrnuje společné pěstování skupiny vzájemně prospěšných plodin.

Když vědci testovali pěstování různých kombinací rajčat, hrášku a mrkve – pěstovaných ve stejných květináčích nebo samostatně – s půdou, která se chemicky a fyzikálně shodovala s tím, co se nachází na Marsu, výnosy rajčat se zvýšily v kombinaci s hráškem. Hrách a mrkev raději rostly samy, ale vidět, jak se rajčatům daří se silnějšími stonky, většími a většími plody na rostlinu a rychlejším dozráváním, byl vzrušující objev. „Skutečnost, že to skutečně fungovalo u jednoho ze tří druhů, bylo velkým objevem, na kterém nyní můžeme provést další výzkum,“ řekla agentuře Reuters astrobioložka a hlavní autorka Rebecca Goncalvesová. „Teď jde jen o to upravit experimentální podmínky, dokud nenajdeme optimální systém. Mohou existovat různé druhy, více druhů a různé poměry druhů.“

pro každého Phys.orgJe známo, že pěstování hrášku v blízkosti rostlin rajčat prospívá rajčatům, protože zelený hrášek působí na půdu a dusík, který hrachové rostliny čerpají ze vzduchu, se přeměňuje na amoniak, který se uvolňuje do půdy a hnojí ji podobným způsobem jako rostliny rajčat. . Líbí se. Aby vytvořili atmosféru podobnou Marsu, výzkumníci nejen replikovali půdní podmínky, ale řídili skleník, aby replikoval to, co by vypadalo 140 milionů mil daleko, včetně plynů, teploty a vlhkosti. Přestože nemohli ochutnat své plodiny, dokud nebyli otestováni, vyzkoušeli dřívější vzorky. „Myslel jsem si, že ty marťanské jsou sladší než ty pozemské,“ říká spoluautor Wieger Wamelink. (Nápady levně vrátit marťanské kameny na Zemi? NASA jsou všechny uši.)