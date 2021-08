Mezinárodní klubový turnaj: Bude se hrát znovu Czech Open 2021

Czech Open Traditional International Club Tournament 2021 se bude konat od 5. do 8. srpna v Praze v České republice.

Czech Open, jedna z nejpopulárnějších mezinárodních klubových soutěží, pokračuje tento týden. Podle organizátorů mnoha sportovních akcí je Kovit-19 ještě blíž. Organizátoři Czech Open uspořádali soutěž také v roce 2020, která bude letos pokračovat. Při pohledu na některá statistická data ukazuje, jaký dopad měl a má Covid-19.

V roce 2019 bylo přihlášeno 228 týmů, v roce 2020 97 týmů a letos 110 týmů.

Z těchto 110 týmů pochází 12 týmů ze zámoří, jako je Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Švýcarsko – ve srovnání se 104 zahraničními týmy v roce 2019

Mělo to také dopad na používané haly a haly: rozšířilo se to na 13 sálů v roce 2019, 8 sálů v loňském roce a pouze 5 různých míst v tomto roce (ale letos je zde jedno místo se 4 odděleními – takže letos bude 8 oddělení použít; stejně jako loni).

-Není to Czech Open, jako tomu bylo v roce 2019 (před Govt-19), ale nyní je tu několik zahraničních týmů a my chceme zahraničním týmům ukázat, že jsme silní a dokážeme zajistit bezpečné CO i v obtížných situacích! Navzdory tomu, že jsme Kovit-19, pořádáme poslední dva roky a chceme zahraničním týmům ukázat, že hraní v Praze je bezpečné! Pokud bude příští rok podobná situace, bude vítáno více zahraničních týmů, Vysvětluje Christina Madonovi Od organizátorů.

Tato soutěž umožňuje divákům. Můžete to také sledovat Online odtud.

K dispozici budou také živé přenosy, ke kterým máte přístup zde: https://www.czechopen.cz/streamy