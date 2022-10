Mezi filmy IDFA pitch forum patří Mole Agent, Czech Journal

Nová díla filmařů Maite Alberdi („The Mole Agent“), Filipa Remundy („Czech Journal“) a Anette Ostrø („Hotel Cæsar“) patří mezi 22 dokumentárních projektů vybraných pro 30. ročník IDFA Pitch Forum. , který bude probíhat souběžně s 35. ročníkem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Amsterdamu, který se koná od 9. do 20. listopadu.

IDFA Forum na Talk Festivalu je tržiště zaměřené na spolufinancování a koprodukci, které bude hostit 60 témat napříč svými čtyřmi kategoriemi, včetně kategorie IDFA Pitch. Fórum umožňuje filmařům a producentům prezentovat své projekty – v různých fázích produkce a vývoje – před nákupčími, kurátory a osobami s rozhodovací pravomocí z veřejného a soukromého vysílání, streamování a mezinárodních filmových festivalů.

IDFA pitch forum je primárním typem tržiště. Albertiho „Věčná paměť“ je meditací o lásce a paměti, která sleduje pár, který se v průběhu čtyř let potýká s Alzheimerovou chorobou. Remunda představí „Love Exposed“ o stárnoucím fotografovi a jeho dceři filmaři, kteří se snaží vytvořit zdravý vztah, zatímco Astro představí Forum s „The Golden Swan“ o únosu jejího bratra.

Dalším velmi očekávaným dokumentem ve výběru je Orphan Wallace „Robin“, cesta filmaře Petera Whiteheada a jeho objev ztracené biografie jeho zesnulé dcery Robin Whitehead.

„El Castillo“ od Martina Benzimoleho o domácím dělníkovi, který zdědí rozpadající se sídlo po bývalém šéfovi a je na pokraji emancipace se svou dcerou, je jedním ze šesti titulů, které budou promítány v sekci Hrubý řez na fóru IDFA – tržní slot. . Pro projekty před dokončením.

Ve svém druhém roce bude Producers Connection fóra zahrnovat 12 dokumentárních projektů – ať už ve vývoji nebo v raných fázích výroby – hledajících mezinárodní koprodukční partnery. Mezi významné světové tituly patří Zaratash Ahmad „The Lions on the River Tigris“, věcný projekt o uzdravení a odolnosti Mosulu v severním Iráku po letech vlády ISIS, a Samarův nový esejový projekt „Expatriating the Working Class“, který zkoumá proč starší pracovníci jsou nyní nazýváni expatrianti.

IDFA DocLab Forum se letos rozroste na dvoudenní akci s 20 interaktivními a XR tématy. Mezi projekty patří „The Chaos Simulator“ od Dove Heichmera, pohlcující komora ze skla a kouře, která přeměňuje létající trosky na nové světy, a „Totem“ od Glena Neatha a Davida Rosenberga, prostorové audio, ve kterém publikum hraje tajemnou párty. Hosté.

Velká skupina projektů vybraných letos se zaměřuje na probíhající válku na Ukrajině. Projekt „Frontline“ Alisy Kovalenko je experimentální video deník ze života na ukrajinské frontě. Projekt smíšené reality Ondřeje Moravce a Volodymyra Kolbasy „New Memories“ na fóru DocLab promění obyčejný byt v prostor na Ukrajině, který bude brzy napaden.

Války po celém světě jsou předmětem mnoha dokumentů, které jdou na fórum. Mariam Ebrahimiová by řekla „The Phantom Pain of Rojava“ o současném stavu kurdského odporu a ženské revoluci v Rojavě. V The Producers Link se Maryam Al-Thubani „Pojďme hrát na vojáky“ zabývá probíhající válkou v Jemenu z pohledu bývalého dětského vojáka, který se snaží ochránit své bratry před stejným osudem.

30. výročí IDFA Forum se koná osobně ve Felix Meridis v Amsterdamu 12. – 16. listopadu.