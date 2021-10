Meteor ohnivé koule rozsvítí oblohu v Coloradu

Colorado Springs, Colorado (KKTV) – Jaký pohled na Colorado dnes ráno!

Desítky diváků uvedly, že v neděli kolem 4:30 ráno spatřily na obloze meteorit. Někteří měli to štěstí zachytit scénu na kameru!

„Moje úvaha o tom je tak skvělá! Nikdy jsem to neviděl. Probudilo mě to a byl to okamžitý záblesk,“ řekla Kelly Mothart pro 11 News. Muhart, která žije ve Falcone, zachytila ​​video výše pomocí své domácí kamery.

Brian Onley z Trinidadu viděl meteor při přípravě nedělní ranní kávy. “Asi ve 4:30 ráno jsem šel na vteřinu ven, zatímco se mi vařila káva. Všechno se to stalo během sekundy, přišla ohnivá koule a ta už vyčistila mraky a zamířila přímo k zemi … Chytil jsem tři časy v prostoru pravděpodobně méně Asi 100 yardů daleko a než dopadlo na zem, svítila pochodeň, která osvětlovala celou severní oblohu nad Trinidadem, “říká Onley.

Bruce Bowcott, profesor na Pikes Peak Community College a člen astronomické společnosti Colorado Springs, v 11 novinkách potvrzuje, že se jednalo o meteorit „ohnivé koule“. Není to neobvyklý výskyt – ale je skvělé to vidět!

“Toto je určitě typ Bolide. Existuje několik různých typů meteoritů, které procházejí. Drtivá většina toho, co vidíme, přijde tak, všechno jsou to kousky zpětné vazby, které se rozpadly na trati a podobné věci.” nebo to mohou být náhodné kousky mimo pás asteroidů, říká Bokot.

Bookout také uvádí 11 News, že tyto druhy meteorů jsou velmi běžné a jsou dobře vidět na tmavé obloze v Coloradu. To se děje tisíce a tisíce let a jsou to normální malé kameny, které hoří. Nezáleží na tom, že se to děje neustále a je to velmi běžné. Je dobré najít dobrou a jasnou ohnivou kouli, ale v jeden okamžik se to stalo a je po všem, nezbylo nic, nic špatného a nemusíme hrát staré hry padající nebeské bajky a podobně. Je to jen skála, zahřála se a sama se zničila. “

