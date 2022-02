Měsíc se v pondělí brzy ráno setká s Merkurem a Saturnem

Možná budete moci sledovat měsíční blok s rezonancí Saturn přechodný Rtuť pondělí (28.2.), ale bude to docela výzva.

S východem slunce se tři světy shromáždí poblíž jihovýchodního obzoru. Saturn má magnitudu 0,7 Richterovy stupnice a Merkur je ještě jasnější – 0,1. (Pro perspektivu, většina lidí vidí hvězdy až dolů velikost 6 za podmínek tmavé oblohy.)

Podle webu Skywatch At-The-Sky.org, žádná z konjunkcí Měsíce a planet nebude viditelná z New Yorku (který má, pravda, značný podíl na průniku světelného znečištění), protože tyto dva světy budou za úsvitu do pěti stupňů od horizontu. Pro informaci, šířka zaťaté pěsti na délku paže je asi 10 stupňů. Blíže k rovníku a dále na jih budou lepší pozorovací podmínky, protože Merkur a Saturn budou výše na obloze, než vyjde Slunce a planety vyblednou do denního světla.

Ale můžete mít štěstí se správným vybavením nebo v tmavší či jiné oblasti. Pokud hledáte dalekohled nebo dalekohled, abyste viděli planety na noční obloze, podívejte se na našeho průvodce, abyste to zjistili Nejlepší nabídky dalekohledů a Nyní nejlepší nabídky dalekohledů. Pokud potřebujete vybavení, zvažte Nejlepší fotoaparáty pro astrofotografii A Nejlepší objektivy pro astrofotografii Připravit se na další planetární scénu.

Vidíte Saturn, Merkur a Měsíc? Pokud vyfotíte Saturn, Merkur a Měsíc, dejte nám vědět! Můžete posílat fotky a komentáře [email protected].

Stále však budete mít šanci objevit další planety. Měsíc, který dorazí nová etapa Ve středu (2. března) může být vidět přes hustou atmosféru poblíž našeho obzoru. Kromě toho můžete zářit Mars (červeně) a Venuše (Nad Marsem se třpytí bíle.)

Venuše a Mars jsou snadno viditelné pouhým okem a v neděli (27. února) byly v těsné (nebo v konjunkci) souososti s Měsícem. Světy se na pozemské obloze obvykle přibližují k sobě, protože planety, Měsíc a Slunce sdílejí stejnou přibližnou dráhu, tzv. ekliptický.

Pokud byste chtěli více zírat na planety, NASA vás vyzývá, abyste se také večer vydali hledat Jupiter na soumrakové obloze. Podle agentury budete mít poslední šanci snadno spatřit planetu v podvečer až do srpna Řekl to v prohlášení; Toto období bude poprvé od roku 2018 bez jasných planet po západu slunce.

„Obloha po západu slunce bude pouhým okem v podstatě bez planet až do srpna, kdy začne Saturn při západu slunce stoupat na východě,“ napsala NASA. „Avšak existuje krátké období v dubnu a květnu, kdy byste mohli spatřit Merkur, jak se krátce vynoří nad obzor.“

