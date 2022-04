Mercedes-AMG SL43 debutuje se čtyřválcovým turbomotorem využívajícím technologii F1

Jen několik hodin po vypuštění jemného upoutávkového obrázku přidává Mercedes do mixu novou základní verzi svého elegantního Roadsteru třídy SL. Mercedes-AMG nabízí SL43 doslova poloviční motor než jeho sourozenci, přičemž dvěma turbodmychadlem přeplňovaný V8 nahrazuje čtyřválcovým motorem s jedním přeplňováním. Vzhledem k tomu, že jde o produkt AMG, samozřejmě nejde o čtyřsázkový model. Rozhodně nemá poloviční výkon.

Velká novinka pro tuto verzi třídy SL M139 je 2,0litrový přeplňovaný čtyřválcový motor. Mercedes Benz Fanoušci tento motor znají, ale podpora pochází z jediného motoru Elektrikář Turbodmychadlo na výfukové plyny. Tato technologie vychází přímo z úsilí automobilky ve Formuli 1 a využívá stejný 48voltový elektrický systém, který napájí startér alternátoru. Zkrátka velmi malý elektromotor roztáčí turbo nahoru po hřídeli, až dominují výfukové plyny. V důsledku toho Mercedes říká, že motor poskytuje „obzvláště spontánní odezvu plynu v celém rozsahu otáček“ a zároveň zvyšuje účinnost motoru.

Co to znamená pro řidiče? Čtyřválec SL43 produkuje 381 koní (284 kW) při 6750 ot./min. Pokud jde o točivý moment, získáte 354 lb-ft (480 Nm) od 3250 ot./min a stabilní až do 5000 ot./min. Systém startovacího alternátoru může také přidat dalších 14 koní (10 kW) pro krátké jízdy, a ano, to dělá z SL43 technicky lehký hybrid. Řazení má na starosti známý devítistupňový MCT, který posílá výkon pouze na zadní kola.

Plyn SL43 sešlápne a Mercedes říká, že zrychlení z 0 na 100 km/h dosáhne za 4,9 sekundy. V rovině základní SL dosáhne rychlosti 171 mph (275 km/h). Má sice poloviční turbíny, polovinu válců a poloviční zdvihový objem než jeho svalnatí sourozenci, ale rozhodně nemá poloviční výkon. Mercedes také rád připomíná, že menší motor znamená menší hmotnost vpředu, což dává SL43 jeho vlastní jízdní vlastnosti. To je dále upraveno lehčími torzními stabilizátory modelu.

Pro náhodného pozorovatele vypadá SL43 stejně jako zbytek sestavy. Bystré oko si všimne malých změn v otvorech na spodním předním konci, stejně jako hladké zadní části bez vertikálních poklopů. SL43 také obchoduje s hranatými koncovkami výfuku pro oválný lak a samozřejmostí jsou odznaky SL43. Standardem jsou 19palcová kola, volitelně 20palcová a 21palcová kola.

Kromě toho stále najdete všechny skvělé funkce SL společné pro SL55 a SL63. To zahrnuje dostupné zadní řízení, několik jízdních režimů, paket AMG Dynamic Plus, ultraluxusní interiér plný digitálních displejů a nejnovější systém MBUX.

Ceny a dostupnost pro Mercedes-AMG SL43 budou oznámeny, až se blíží výroba.