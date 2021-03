Měly by být pozastaveny centrální banky Maďarska a České republiky

Ve střední a východní Evropě tento týden

Kalendář tohoto týdne je prázdný, pokud jde o zveřejňování údajů – zejména bude únorová míra nezaměstnanosti zveřejněna v Polsku (kde se očekává mírné zvýšení na 6,6%) a růst cen slovenských výrobců bude ve srovnání s únorem 2020 mírně negativní. Centrální pozici nicméně zaujímají místní centrální banky v Maďarsku a Československu. Očekáváme, že obě schůzky o stanovení sazeb stabilizují současný rámec měnové politiky – klíčové sazby zůstanou beze změny na 0,6% v Maďarsku a 0,25% v Československu. V Maďarsku přilákají nové ekonomické a inflační prognózy větší pozornost než politická oznámení. Česká centrální banka je v pohotovostním a sledovacím režimu. Jelikož ekonomický růst naznačuje, že v roce 2021 budou zapotřebí dvě zvýšení, povede to ve druhé polovině letošního roku ke zvýšení úrokových sazeb. Přesné načasování je však nejasné kvůli nejistotě spojené s epidemií a ekonomickým výhledem. CNP může na jaře, možná v květnu, poskytnout určité pokyny ohledně pokroku v zavádění vakcín v zemi a budoucího epidemiologického vývoje na jaře a na podzim.

Obnovovací kód CEE

V týdnu končícím 13. března se index oživení střední a východní Evropy dostal do záporných hodnot a vrátil se na úroveň zaznamenanou v období od října do listopadu 2020. Došlo k obrovskému snížení znečištění ovzduší. Ačkoli byla v Maďarsku znovu zavedena přísná omezení a zůstala v jiných zemích střední a východní Evropy, pohybové trendy zůstaly v podstatě nezměněny. S ohledem na zhoršující se epidemii byla v Polsku do 20. března zavedena přísnější pravidla, která by ovlivnila trendy pohybu. Rozšíření omezení spolu s pomalým tempem uvolňování vakcín by mohlo v příštích týdnech brzdit hospodářské oživení.

FX trh

Vývoj na devizovém trhu

Měny zemí SVE byly minulý týden smíšené. Navzdory posílení amerického dolaru byla česká koruna poněkud vděčná, podporována komentáři centrální banky, že úsporná opatření začnou ve 2H21. Na druhou stranu, protože obě měny vůči euru oslabovaly, globální faktory měly vliv na Forint a Zloty. Podle PLN bude debata o hypotékách FX a odložení rozhodnutí Nejvyššího soudu do 13. dubna nadále vážit měnu. Vstup chorvatského předsedy vlády do eurozóny do ledna 2023 již není vzhledem k současné epidemii důvěryhodný. Jednoleté zpoždění procesu však nezpůsobuje významné rozdíly.

Výnos LCO, spready eurobondů

Vývoj na dluhopisovém trhu

Výnosy českých 10letých státních dluhopisů minulý týden dále rostly a blížily se k úrovni 2% a jen o 20p pod 7R. Je zřejmé, že očekávání růstu úrokových sazeb a absence programu nákupu státních dluhopisů od centrální banky pravděpodobně v dnešní době posune výnosy českých dluhopisů výše. Na druhou stranu jsou spready velkorysější a určitě méně zkreslené ve srovnání s jejich regionálními protějšky. Rumunský ministr financí potvrdil, že očekává, že Rumunsko za příznivých podmínek využije mezinárodní trhy. V letošním roce zatím nevydaly žádné cenné papíry na zahraničním trhu a půjčovaly si cenné papíry v eurech prostřednictvím místních aukcí. Rumunsko si prostřednictvím programu SURE půjčuje za nejvýhodnějších okolností; Rumunsko si v tomto roce stále má půjčit 1 miliardu.

