Mediální konzultace – Itinerář předsedy vlády na neděli 21. března 2021

Investor

Nejlepší 4 akciové obchody pro pondělí: BA, AAPL, NNOX, V

Po hrbolatém týdnu a magickém čtyřnásobném dni vypršení platnosti v pátek se těšíme na příští týden s několika významnými akciemi. Pondělí # 1 Nejvyšší obchodování na burze: Boeing (BA) Kliknutím zvětšíte Zdroj: Graf od TrendSpider Jaké krásné nastavení máme v Boeingu (NYSE: BA). Líbí se mi, že šipka explodovala nahoru a dávala nám týdenní nebo měsíční rotace, stejně jako minulý týden Boeing. Akcie nadále křičely výše a před resetováním překročily téměř 278,57 USD. V těchto resetech mohou býci hledat větší kontinuitu. InvestorPlace – Novinky z akciového trhu, akciové poradenství a obchodní poradenství Tato pěkná konsolidace býčí vlajky označila 10denní klouzavý průměr před pátečním odskokem. Dobrodružní kupci dnes nakupovali na dipu. Konzervativnější obchodníci počkají na otočení nad páteční maximum. Ať tak či onak, těsně pod 10denním klouzavým průměrem a 61,8% návratností pravděpodobně z krátkodobého hlediska dojde k odlivu větší zásoby. Pokud dosáhneme obratu nad pátečním maximem, mohla by tato akcie dosáhnout 275 USD nebo více. Pondělní nejvyšší akcie č. 2: Apple (AAPL) Kliknutím obrázek zvětšíte Zdroj: Graf společnosti TrendSpider Společnost Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) neukázala vůdcovství, které si investoři přejí – je tomu tak již několik čtvrtletí. Akcie se v lednu krátce rozbily nad úroveň $ 138, ale poté, co byly nahlášeny příjmy, tuto značku ztratily (i když tyto příjmy jsou opravdu dobré). Akcie ztratily řadu hlavních klouzavých průměrů, kromě úrovně 126 USD. Všimněte si, jak se 100denní klouzavý průměr posunul z podpory na odpor, přičemž nejnovější byl Apple tento týden odmítnut. Takže co teď? Bulls need to see Apple either retest the last drop or they need to see a spin. Pokud se točí, rád bych příští týden viděl akcii 127,22 $ za akcii. To nám nejen zvýší týdenní obrat, ale také umístí akcie nad klíčovou úroveň 126,75 USD, stejně jako 10denní, 21denní a 100denní klouzavé průměry. Dalo by to býkům alespoň nějakou dynamiku. Pokud jsou minima v pořádku, podívejte se, jak se Apple vypořádal s minimem minulého týdne ve výši 116,21 USD a 200denním klouzavým průměrem. Pod ním by se mohlo listopadové minimum přiblížit hodnotě 112,50 USD. Pondělní maxima č. 3 Akcie: Visa (V) Klikněte pro zvětšení Zdroj: Graf s laskavým svolením TrendSpider Po celá léta je Visa (NYSE: V) stálým vítězem a boduje stále výše, protože sekulární trendy nadále podporují jeho růst. Inventář však byl v uplynulém roce poněkud volatilnější, protože globální spotřeba klesala a ubývala. V pátek Visa zasáhla a klesla pod 217,35 USD. V několika hlavních klouzavých průměrech se nyní podívejme, jak akcie reagují. Kombinují se 50denní a 100denní klouzavé průměry, aby podpořily Visa a odrazily ji na více než 217,50 $? Nebo nižší ceny v obchodě? Pokud je to první věc, podívejme se, jestli dokáže obnovit i 10denní a 21denní klouzavé průměry. Pokud by to bylo to druhé, rád bych viděl pokles 200denního klouzavého průměru a podporu uptrendu (modrá čára). Pod těmito opatřeními je 21měsíční klouzavý průměr na palubě, což je úroveň, která se mi líbí, pokud jde o společnosti vydávající kreditní karty. Pondělní maxima č. 4: Nano-X Imaging (NNOX) Klikněte pro zvětšení: Graf s laskavým svolením TrendSpider O Nano-X Imaging (NASDAQ: NNOX) moc nemluvíme, ale v uplynulém měsíci se stal více tématem rozhovoru nebo dva. Po několika po sobě jdoucích dnech v interiéru je zásoba svinuta velmi těsně. Zatímco si udržuje 10denní a 21denní klouzavý průměr, akcie se snaží prosadit 100denní klouzavý průměr. Má také široký týdenní rozsah. Pozitivní je, že můžeme tento rozsah použít pro další trend. Nad týdenním maximem 52,60 $ dávají býci medvědům potenciální týdenní obrat a umisťují NNOX nad 100denní klouzavý průměr. To by mohlo spustit 50denní EMA, po možném nárůstu na 60 USD. Nevýhodou je, že přerušení minima z tohoto týdne na 44,22 $ by mohlo dát na stůl zónu 40–42 $. Pod tímto a nejnižší úroveň v březnu by mohla klesnout na 32,20 USD. Pokud jde o historii publikací, Brett Kinwell zastával dlouhou pozici v NNOX. Brett Kinwell je ředitelem a autorem Future Blue Chips a působí na TwitteruBretKenwell. Více od InvestorPlace Proč každý investuje do 5G Je všechno špatně, nezáleží na tom, zda máte úspory 500 $ nebo 5 milionů $. Udělejte to hned. Top Stock Picker odhaluje svého dalšího 500% potenciálního vítěze, který našel NIO za 2 $ … Říká se Koupit Nyní se objevily 4 nejlepší akciové obchody pro pondělí: BA, AAPL, NNOX, V se objevily jako první na InvestorPlace.