Masivní reklasifikace dlouhého Covidu

Během tohoto minulého týdne promluvil Dr. Al-Ali Mluvil jsem s SSA a byl jsem s nimi schopen dospět k závěru, že Long-Covid by měl být klasifikován jako chronický zdravotní stav. Mluvil jsem s SSA a byl jsem s nimi schopen dospět k závěru, že Long-Covid by měl být klasifikován jako chronický zdravotní stav.. To je obrovské pro ty, jako jsem já, kteří přežili infekci Covid, ale trpí dlouhodobými komplikacemi. I když se lékař zmínil, že on a lékařský obor se stále dozvídají více o dlouhodobých účincích a možných léčebných postupech, bude to nový faktor pro každého, kdo žádá o invaliditu (nebo oslovuje jako já) kvůli neschopnosti pracovat nebo dokonce dělat hodně. kolem domu kvůli únavě nebo srdečním problémům (nebo jiným věcem, jako jsou plicní komplikace).

Důvod, proč jsem to zveřejnil, je ten, že mě přítel spojil s tímto vláknem Twitter/X, protože věděl, čím jsem si prošel před více než rokem. Byl jsem infikován virem, který operoval na letišti v Orlandu v roce 2023, a měl jsem problémy, které vyžadovaly přinejmenším použití betablokátorů (arytmie, bradykardie a neschopnost postavit se na nohy kvůli nebezpečné dezorientaci z bušení srdce souvisejícího) .

Pokud se někdo zde na DKos zabývá dlouhodobým Covidem a žádá o invaliditu/odvolání se proti zamítnutí, nebo zná další, kteří to mají, nezapomeňte zdokumentovat své infekce a také všechny lékařské návštěvy související s příznaky po infekci. Možná to utrpení neskončí, ale vědomí, že byl Správou sociálního zabezpečení (SSA) klasifikován jako chronický stav, dává určitou naději těm, kteří v důsledku toho již nemohou pracovat.