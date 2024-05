Martina Navrátilová si vybrala svobodu

Před pádem Berlínské zdi jsem jako vysokoškolák na zájezdu do Československa získal smysl pro ekonomický život v komunistické zemi. V zoufalé snaze získat tvrdou měnu česká vláda na konci cesty neumožnila cizincům směnit českou měnu zpět na dolary. Jelikož měna byla mimo zemi bezcenná, nezbylo mi nic jiného, ​​než zbytek peněz za něco utratit.

Odletěl jsem na krátký pobyt do Londýna, než jsem se vrátil do Států, a zamířil jsem do British Passport Control s obřím plyšovým medvídkem. Ozbrojený britský strážný se na mě tázavě podíval.

„Přivezl jsem medvěda z Československa,“ řekl jsem.

„Další svobodný medvěd,“ řekl strážný a nechal mě projít.

Zatímco Dubaj byla volná a já jsem mohl pokračovat ve svém životě, lidé, kteří žili ve východní Evropě a Sovětském svazu, dokonce i elitní sportovci, stáli před obtížnou volbou. Jednou z těchto elitních atletek byla Martina Navrátilová.

Člověk by si myslel, že tenisová hvězda jako Navrátilová si může užívat plody své práce. Možná dnes, ale ne v Československu v 70. letech. Navrátilová si nemohla nevšimnout, že úřady po druhé světové válce vydaly venkovský majetek její rodiny Sovětskému svazu, zatímco ona a její rodiče museli bydlet v jednopokojovém bytě.

„ [Czech tennis] „Odbor vzal všechny její odměny, když byla teenager,“ napsal Steve Tignor Tenisový časopis.

Tenor poukazuje na to, že Navrátilová začala v roce 1975 porážkou Chris Evertové a poté skončila druhá na Australian Open. Za to, že po turnaji zůstala týden navíc, už byla potrestána státním tenisovým svazem a obávala se dalšího omezení na svobodě.

Martina a její rodina plánovali rozchod během Wimbledonského šampionátu v Londýně, ale rozmysleli si to. To připravilo půdu pro to, co se později toho roku stalo na US Open.

Úřady původně odmítly Martininy prosby hrát na US Open. „Říkali, že jsem byla příliš amerikanizovaná a příliš socializovaná s americkými hráči,“ řekla v rozhovoru pro ESPN.

Nakonec se české úřady rozhodly umožnit jí odcestovat do Ameriky, aby se turnaje zúčastnila. To je to, co uvedlo její plány do praxe. Mluvil jsem s otcem a řekl jsem mu: Myslím, že tam chci zůstat. Řekl: Chtěl jsem ti říct to samé. „Ale pokud ano, nevracej se bez ohledu na to, co ti řeknu do telefonu, protože bychom mohli mít u hlavy pistoli.“

Po zápase s Chris Evertovou kontaktoval Martinin manažer FBI a Imigrační a naturalizační službu a Martina vyplňovala papíry se žádostí o azyl. Poté, co zpráva o jejím zběhnutí pronikla do médií, uspořádala Martina na místě US Open tiskovou konferenci a doufala, že tím zabrání pokusům českých úřadů „utrhnout“ ji podle slov jejího manažera zpět.

„Navrátilová, když cestovala pod ochranou FBI, sklidila ovace ve stoje na svých dalších dvou turnajích, v Atlantě a Charlotte,“ poznamenává Tignor. Na podzim v Denveru české úřady vyslaly její bývalou trenérku Fed Cupu Věru Sukovou, aby se ji pokusila přesvědčit, aby se vrátila. Odmítla a turnaj vyhrála.

V osmnácti letech se Martina Navrátilová stala svobodnou. Vyhrála 59 grandslamových titulů a drží rekord jako devítinásobná vítězka ve dvouhře ve Wimbledonu. V roce 1981 se stala jednou z nejprominentnějších osobností, které vyšly jako gay a obhajovaly práva gayů.

Na tiskové konferenci, na které oznámila své zběhnutí do Spojených států, se Navrátilová podívala do kamer a řekla: „Chtěla jsem svou svobodu.“