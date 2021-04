Martin Kotík • Prezident České asociace animovaných filmů

13/13/2021 Současný prezident České asociace animovaných filmů podrobně popisuje stav českého odvětví animace

Martin Kotick Je českým producentem kostýmu Válcování obrázků (Harvey and the Museum of Magic A Harvey a sněhulákPřipravovaný animovaný film Perla(Stejně jako režisér)Totéž pro vás, šéfe!), A je v současné době prezidentem Česká asociace animovaného filmu. Cineuropa s ním seděl a diskutoval o současném stavu české animace s ohledem na nedávné mezinárodní úspěchy a důsledky pandemie.

Cineuropa: Navzdory těžkým ztrátám Který – který epidemie Byla pořízena Na The Český filmový a animovaný průmysl sekce Zdá se, že se mu daří. Můžeme to zobecnitsE Říká to postavení The Videoherní průmysl platí pro The Obrys Domácí animace?

Martin Kotick: Celosvětově vidíme skutečně pozitivní čísla a trendy, ale to bohužel neznamená, že každé české animační studio nebo animační studio těží z pozitivního dopadu pandemie. Vidíme, že nejvíce postiženými stranami byla studia zaměřená výhradně na servisní práce. Malá místní studia se soustředila pouze na svůj vývoj a jejich produkce nebyla nijak ovlivněna. Všimli jsme si některých potíží se středními studii, která se účastní mezinárodních koprodukcí. Zákaz cestování zásadním způsobem ovlivnil možnosti týmové práce.

Česká animace získala masivní mezinárodní publicitu díky oceněné linii Darie Kachevové, Brát Dívka Celou cestu K 92Druhá zkratka Vydání od The Oscary. Také strNebo poprvé v rande The Czech Lions, cartoon Vlastní Jeho vlastní třída. Jak vaše AJe si asociace vědoma aktuální situace místní animace?

Každý animátor v naší zemi je určitě spokojen s úspěchem studentského filmu Dívka A také s vytvořením ceny za animaci v České republice. Oba jsou symbolickým a jasným důkazem růstu množství a kvality české animace za posledních deset až patnáct let. Navíc navzdory úspěchu Dívka Je to mimořádné, kvalita našeho filmového vzdělávání byla vždy vysoká a nikdy nebyla zpochybňována. V naší zemi existuje historický kontext takového úspěchu. Dnes máme řadu nových animačních inscenací a studií, které vznikly z ničeho – z ničeho jiného, ​​než z jejich touhy existovat a tvořit – což je úžasné.

V letech 2010 až 2020 bylo v místních divadlech uvedeno 26 českých animovaných filmů. Co si myslíte, že toto číslo říká o místní animaci?

Na první pohled se výsledky mohou zdát skromné. Jasně však ukazují, že místní animační sektor má naléhavou touhu a železnou vůli natáčet filmy i přes všechny překážky, kterým čelí. Z průzkumů, které naše sdružení provedlo na českém distribučním trhu, jasně vyplývá, že poptávka diváků po domácích animovaných filmech je velmi vysoká a potenciál růstu české animované produkce zde je a čeká na uspokojení. Stále vidíme velkou mezeru.

Nedávno, The Krátký animovaný film Vyskytuje se SH_T (být viděn The Zpravodaj) kvalifikoval The Oscars A The Cesars. On ona Není to jediný český animovaný film být UznánísEd globálně, nicméně existují Osoby Říká se, že česká animace nedosahuje svého mezinárodního potenciálu. Jak je to?

To je přesně ten problém, který jsem nastolil v odpovědi na jednu z předchozích otázek. Máme dobré školy a můžeme dělat krátké filmy. Ale při tvorbě profesionálních celovečerních filmů nám naprosto chybí znalosti. Jsme tedy na začátku dlouhé cesty v oblasti funkcí. Čeští producenti mohou co-produkovat co nejvíce, protože producenti a studia se mohou naučit pracovat v souladu se světovými standardy. To byla například cesta prvního koprodukčního rodinného animovaného filmu. Harvey and the Museum of Magic. Tento film byl prodán do 180 zemí, takže vidíme, že funguje. Bez větší finanční podpory ze strany státních institucí to však nebude normou.

Příchod Měsíce a roky Nedívej se Velmi špatný Pro animaci, protože mnoho zajímavých projektů bude brzy připraveno na premiéru, vč I myši patří do nebeA Můj slunný žaludek (být viděn The Zpravodaj), The Celovečerní film WebsterovéA A Perla, Naplánováno na rok 2022. Tento Vypadá to na silnou sestavu pro Českou republiku.

To je ale maximum, které může česká produkce za současných podmínek rozšířit, pokud jde o animaci. A když se podíváte blíže, uvidíte, že se jedná o filmy, které mají premiéru přes čtyři roky. Některé byly odloženy kvůli COVID-19 a jiné budou dokončeny později. To znamená, že stále mluvíme o potenciální schopnosti natáčet 1,5 filmů ročně, a to je opravdu velmi málo. Procento distribuce všech animovaných filmů v České republice je přibližně 25%. Jedná se o nejrychleji rostoucí audiovizuální průmysl na světě. Průzkumy ukazují, že český trh vyžaduje mnoho domácích animovaných produkcí více než 1,5 filmu ročně. Skutečný potenciál animace je mnohem vyšší. Nakonec tedy vidíme, že v oblasti české animované produkce existuje obrovský nevyužitý potenciál.

Jaké jsou iniciativy Česká asociace animovaného filmu Běh nebo příprava Spustit v pořádku Podporovat místní profesionály v animačním průmyslu?

Zahájili jsme a provozujeme základní soubor aktivit, které podporují producenty mobilních projektů a pomáhají jim rozvíjet jejich kreativitu, výrobní znalosti a mezinárodní sítě. Patří sem semináře o koprodukci, distribuční semináře a Animační workshop ve střední a východní Evropě, The Animační fórum ve střední a východní EvropěA Otevřený test ASAF A nově spuštěno CREATOOLA Web pro nábor talentů. Navíc jednáme s Český filmový fond O animačním webu v novém českém audiovizuálním boxu as Ministerstvo průmyslu a obchodu O potenciálních způsobech podpory animace jako kreativního průmyslu.