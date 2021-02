Mars Lander na Marsu NASA: Čas spuštění, průtok a podrobnosti

Nejnovější robotický průzkumník NASA dorazí na Mars ve čtvrtek odpoledne a je to třetí kosmická loď, která se tento měsíc dostala na planetu poté, co návštěvníci z Spojené arabské emiráty A Čína. Vůz vytrvalosti míří do kráteru Jezero, což je místo, které planetární vědci věří, že by mohlo být ideálním místem k nalezení známek života zachovaných před několika miliardami let, pokud by se na Marsu objevil život.

Nejprve ale musí mise NASA přistát v jednom kuse.

Kdy je přistání a jak ho mohu sledovat?

Přistání se očekává kolem 15:55 východního času. TV NASA Vysílání začne vysílat z Mission Control Room na JPL v Kalifornii ve 14:15

Při přistání bude kosmická loď posílat informace o tom, jak funguje. Jelikož její hlavní anténa nesměřovala na Zemi, její přímé spojení by bylo jen řadou jednoduchých tónů.

„Můžeme pomocí těchto tónů vyprávět o různých věcech, jako je například pád tepelného štítu nebo něco podobného,“ řekl během středeční tiskové konference Allen Chen, hlavní inženýr pro přistávací část mise.