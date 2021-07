Mapa rizik CDC COVID: Okres Cook by mohl uvolnit vedení masky, protože data ukazují „významný“ přenos COVID-19

CHICAGO (WLS) – Očekává se, že úředníci zdravotnictví v okrese Cook County v pátek zveřejní nové pokyny pro masky, protože údaje CDC ukazují „významný“ přenos COVID-19.

Pracovníci okresního a státního zdravotnictví hledají malý nárůst počtu případů, které neviděli měsíce.

„Jako úředníky v oblasti veřejného zdraví nás tento vzestup velmi, velmi znepokojuje,“ uvedla dr. Rachel Rubinová, hlavní lékařka odboru veřejného zdraví v okrese Cook.

„Je čas na opatrnost,“ řekl Steve Brandy, referent pro veřejné informace ministerstva zdravotnictví Will County. „Je to připomínka, že jsme zde ještě zdaleka neskončili, a skutečnost, že asi 80% těchto nových případů ve Will County souvisí s variantou delta.“

Země Cook, DeKalb, Grundy, Kendall, LaSalle a Boone se nyní připojily k seznamu okresů Illinois vykazujících „významný“ komunitní přenos COVID-19. Na úroveň „vnitřního“ rizika spadají také okresy DuPage, McHenry a Will.

Země Indiana, Newton a Jasper mají „vysoké“ přenosové rychlosti. Racine County, Wisconsin, se nachází na „základní“ úrovni.

„Tato delta varianta bude pravděpodobně dvakrát až třikrát infekčnější než původní kmen viru, a to musíme sledovat,“ řekl Dr. Robert Citronberg z advokátky Aurora Health.

Mnoho lékařů ale tvrdí, že jediným způsobem, jak tento nárůst zpomalit, je očkovat více lidí.

“Varianta delta je nakažlivější, ale bylo dovoleno ji šířit, protože jsme neměli dostatek očkovaných lidí, a proto vidíte zaměstnavatele nebo společnosti, které vakcínu vyžadují, protože to je jediný způsob, jak zastavit šíření tohoto viru cesta, existují další varianty, které mohou v budoucnu vzniknout “.

Nové pokyny CDC doporučují, aby všichni v těchto krajích začali znovu nosit masky uvnitř, i když byli očkováni.

Úrovně přenosu CDC COVID-19 podle okresů USA

Mapa se nezobrazuje správně? Kliknutím sem otevřete nové okno.

“Upřímně řečeno, to dává smysl, i když je to naštvané, ale raději bych to udělal, než vypnout další,” řekla Kelly O’Brien.

„Jediná věc, na které se tomuto viru opravdu stará, je přežít … skutečně prospět lidem, kteří nebyli očkováni,“ řekla Karen Ayala, výkonná ředitelka pro zdraví v okrese DuPage.

Hlavní lékař Chicaga si myslí, že město se velmi brzy také přesune do kategorie „vysoce rizikových“.

„Očekávám, že to uvidíme v příštích několika dnech, víš,“ řekla doktorka Allison Arwadyová. „Nedivil bych se, kdybychom počátkem příštího týdne udělali nějaká oficiální oznámení. Souvisí to s variantou delta a s tím, že je tady a šíří se.“

V současné době je v Chicagu v průměru 190 nových případů denně a toto číslo stále roste.