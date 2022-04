„Malý dokument, který umí“ | místní zprávy

PLATTSBURGH – Program židovských studií v SUNY Plattsburgh přivede producenty filmu „Návrat do Osvětimi: Přežití Vladimira Munka“ do kampusu, kde se dnes v místnosti 200, Yukom Auditorium, od 17:00 promítají a promluví.

Bruce Carlin (režie), Julie Canepa (scenáristka) a Paul Frederick (videograf), tvůrčí tým stojící za dokumentem s emeritním profesorem Dr. Vladimirem Munkem, vystoupí v rámci letošní série Douglas R Scoop Speaker Series na téma holocaust.

válečný vězeň

Film sleduje českého přeživšího holocaustu v roce 2020, který se ve věku 95 let vrací do Auschwitz-Birkenau, jednoho z táborů, kde byl držen, kde za druhé světové války zahynuli jeho rodinní příslušníci.

Tým eskortoval Monka do Polska 27. ledna 2020 na oslavu 75. výročí osvobození sovětské armády Auschwitz-Birkenau, nechvalně známého koncentračního a vyhlazovacího tábora, který nacisté používali k zabití více než milionu lidí během druhé světové války.

Profesor biochemie v důchodu byl pozván, aby přijal hostujícího profesora na State University of New York Plattsburgh v roce 1968, když Sovětský svaz napadl Československo v ironickém anachronismu. To zde vedlo ke stabilní pozici; V roce 1990 odešel do důchodu.

Monk, narozený v roce 1925 v Pardubicích, byl poslán se svým otcem 1. října 1944 do Osvětimi; Jeho matka ho následovala o 11 dní později. Krátce po příjezdu se rozešel a už je nikdy neviděl.

Mandát pro přeživší

Obyvatel Plattsburghu se vrátil do Polska jako součást 110členné delegace přeživších z nadace Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation. Byl vybrán ve věku 95 let, aby se vrátil na místo zvěrstev nejen proto, aby uctil své blízké – včetně svých rodičů – kteří zemřeli v plynových komorách, ale také aby se zajistilo, že se na něj nikdy nezapomene.

Film byl částečně produkován Mountain Lake PBS a režíroval Frederick, absolvent masové komunikace na SUNY Plattsburgh z roku 1990. O titulky se píší naši kolegové producenti Julie Kaniba a absolvent Bruce Karlin z roku 1981.

„Měli jsme premiéru na The Strand a pak jsme to ukázali na filmovém festivalu v Lake Placid v říjnu. A pak jsme to dali na spoustu filmových festivalů po celém světě,“ řekl Frederick.

Dokument se dostal do finále Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně a byl oficiálním výběrem na Mezinárodním filmovém festivalu v Montrealu 2021.

„Už jsme vyhráli filmové ceny Indie Fest,“ řekl Frederick.

„Je to světová třída. Je to velmi velké ocenění. Je to oblíbený filmový festival, takže jsme z toho opravdu nadšení.“

milovat práci

1. dubna měl na stanicích PBS po celé zemi premiéru „Back to Auschwitz: The Survival of Vladimir Monk“.

„Mountain Lake PBS nám pomohla distribuovat program prostřednictvím American Public Television 97 % poboček PBS v zemi, což je na nezávislou filmovou produkci opravdu působivé číslo,“ řekl.

„Všechno se to stalo nedávno, když jsme na to dostali čísla.“

Frederick nazývá Labor of Love „malým dokumentem, který může“.

„Nikdy jsme neměli velkého sponzora, ale stále jsme to dali na PBS,“ řekl.

„Právě teď pracujeme s právníkem zabývajícím se zábavou na větší distribuci a možnostech po celém světě. Ale zatím nebylo nic omezeno. Setkali jsme se s právníkem v oblasti zábavy na filmovém festivalu v Lake Placid. Pochází z New Yorku. Stephen Bear je jeho jméno.“

Série řečníků Douglase R. Skoppa na téma holocaust je zdarma a je přístupná veřejnosti. Masky jsou povinné.

Pro více informací kontaktujte Dr. Jonathana Slatera, ředitele Programu židovských studií, na čísle 518-564-2284 nebo e-mailem na [email protected]

online

Další informace a upoutávku na Návrat do Auschwitz: Přežití Vladimira Monka najdete na https://www.returntoauschwitz.com/