Magnolia Nabs Práva USA ve švédském hororu „The Other Side“ (exkluzivní)

Magnólie Získal práva do Spojených států ve švédském hororu.druhá stranaPrvní celovečerní film Oscar Melander a Tord Danielson znovuobjevení Mezinárodní prodej.

The Other Side sleduje tříčlennou rodinu – Sherine, jejího partnera Fredericka a jeho pětiletého syna -, kteří se přestěhují do malého mezonetového bytu v malém městečku a začnou slyšet záhadné zvuky z údajně neobydlené části domu. Pouze Sherine si uvědomuje, že jen zlo, které je pronásleduje, ji může zastavit. Účinkují Dylan Gwen („Miluj mě“) a Linus Wahlgren („Modré oči“).

Více z rozmanitosti

REinvent také zaznamenal tržby ze Španělska (A Contracorriente Films), Polska (nejlepší film), České republiky, Maďarska a Slovenska (Vertigo Media).

Melander a Danielson jsou uznávaní režiséři televizních dramat a mají úspěchy jako „Poslední reality show“, „Vikingshill“ a „Sestry“.

Film „Druhá strana“ byl uveden ve Švédsku v říjnu 2020 a zařadil se mezi tři nejlepší filmy v domácí pokladně.

Film je financován Švédským filmovým institutem a SVT a koproducentem je Gotlandův filmový fond a NonStop Entertainment. The Other Side produkovala Gila Bergkvist Olfung pro společnost Breidablick Films s podporou Švédského filmového institutu a SVT a v koprodukci Gotlandova filmového fondu a NonStop Entertainment.

Dříve oznámené tržby zahrnují Itálii (Bim), Francii (FIP), CIS (Exponenta), Německo, Švýcarsko, Rakousko (Splendid), Tchaj-wan (Deepjoy), Vietnam (Mockingbird) a Filipíny (Silverline Multimedia). Film byl minulý rok představen na severském filmovém trhu v sekci probíhajících prací v Göteborgu.

Intl objevil. Mezi prodeje patří také „Pakt“ Billa Augusta, „Emigranti“ Eric Bobby a Omerta 6/12 Aku Louhimies.

Příběh pokračuje

Nejlepší sestava

účast v Zpravodaj je různorodý. Nejnovější zprávy sledujte na adrese Sociální síť FacebookA Cvrlikání, A Instagram.