Madrid Open: Emma Raducano se kvalifikovala do druhého kola; Naomi Osaka rychle vyhrála | tenisové novinky

Emma Raducanová se v pátek strhujícím vítězstvím posunula do druhého kola Madrid Open

Emma Raducanová vyhrála 11 z posledních 12 zápasů, aby v úvodním kole Madrid Open porazila Terezu Martínkovou podruhé za dva týdny.

Češka Martynková vyzvala Radocano ve svém prvním profesionálním antukovém zápase v zápase Billie Jean King Cup v Praze na začátku tohoto měsíce, když šampionka US Open bojovala 7-5, 7-5.

V prvním setu na hřišti Caja Magica se ocitla 5-2 pozadu, ale působivě otočila vývoj, když za stavu 5-3 ušetřila dva body na podání Martincové, než utekla ve druhém setu za stavu 7-6 (7-3) 6-0. vítězství.

„Byla to těžká první skupina,“ řekl Radocano. „Myslím, že je vždy těžké hrát na úplně novém stadionu, takže mi trochu trvalo, než jsem se přizpůsobil svému okolí.

„A samozřejmě, pokud jste slabí nebo vám chybí vlastní hra, soupeř na této úrovni z toho bude těžit. Jsem rád, že jsem prošel prvním setem a ve druhém se pak definitivně uvolnil.“

„Miluji Madrid, byl jsem venku jen jednou, je to skvělý pocit. Těším se a doufám, že tady strávím pár dní navíc.“

Radokano se utká se svým dospívajícím kolegou Marta Kostyuk Další je poté, co 19letá Ukrajina porazila Dánku Claru Towsonovou 6-3 6-2.

„V juniorech byla vždy oblíbená, když jsme hráli,“ řekl Raducanu o Kostyukovi. „Bylo to považováno za mnohem lepší. Ano, je to zábavná hra. Když jsme hráli loni, hrálo se mi velmi dobře, ale ani ten den jsem nebyl moc dobrý. Takže to bude zajímavý zápas.“

Radočanovou v Madridu podporuje prezident Lawn Women’s Tennis Association Ian Bates po jeho rozchodu s trenérem Turbenem Peltzem začátkem tohoto týdne.

Ósaka zatím se Sarah Soribes Tormo

zatímco, Naomi Ósakaová Své místo ve druhém kole si zajistila vítězstvím 6-3 6-1 nad Anastasií Potapovou ve svém prvním zápase od finále Miami Open minulý měsíc.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka hraje v Madridu díky vstupu na divokou kartu a porazit Potapovovou v kvalifikaci trvalo něco málo přes hodinu.

13. nasazený Soribis Tormo porazil Anastasii Pavljučenkovovou 6-3, 2-6, 6-3, zatímco Garbine Muguruzaová, oblíbená doma ve španělské metropoli, porazila Aglu Tomljanovicovou 7-5 6-2, zatímco Leila Fernandez vyhrála US Open. Vice-up, prošel proti Andrea Petkovic 6-1 1-6, 6-4.

