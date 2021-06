Madden NFL 22 poskytne Seattle Seahawks jedinečné výhody v oblasti domova

Seahawks Hřiště Questfield CenturyLink. Doména Lumen Field se již dlouho etabloval jako jedno z nejtěžších míst v NFL. Pokud jsou některé stadiony obtížné kvůli hře na střeše a / nebo počasí, je domov Seattle Seahawks často těžkým místem pro soupeře kvůli diváckému rozmachu více než 67 000 diváků.

V letošním vydání série videoher Madden NFL bude mít hraní v Seattlu při hraní několik jedinečných funkcí. Pustím lidi dovnitř IGN to vysvětlete Protože nemám k ničemu předčasný přístup. To platí pro všech 32 týmů, ale toto jsou Field Gulls a není to tak, jako byste se obávali výhod, které Detroit Lions dostávají.

Nyní daleko vzdálené týmy nucené hrát na obtížných polích, jako je Lumen Field, uvidí vlnu playartu nebezpečně, se skrytými tlačítky přijímače. EA tyto funkce nazývá „M-faktory“ – speciální funkce, které má všech 32 týmů a které se aktivují v závislosti na dynamice hry. Ano, dokonce nabíječkyZnámí tím, že mají na svých stáncích více fanoušků než domácích fanoušků, získají útočnou podporu, pokud se jim doma daří zvlášť dobře. […] Gameday Momentum označuje počítadlo, které se houpá na jednu nebo druhou stranu podle průběhu hry, s výhodami odemykání pro domácí tým, když hrají dobře. Například Seahawks mají tři úrovně výhody domácího pole: úroveň 12, která narušuje hru; Nezastavitelný, který brání tomu, aby byli hráči domácího týmu vyhozeni ze schopnosti X-Factor nebo Superstar, a nervy, skrývající ikony přijímače. Homefield se také liší od týmu k týmu, vytrvalost je problém v Denveru a kopání metr skews v Chicagu (skvělé postřehy pro Double Doink).

Vypadá to skvěle. Jsme trochu daleko od skutečných záběrů z hraní, abychom ukázali, jak to funguje v praxi, ale protože použijeme jako příklad Seattle, doufám, že se v nadcházejících týdnech bude soustředit na jakékoli nové video.

Tady je trailer k Madden NFL 22, který již zaznamenal spoustu negativních hlasů.