Maďarský nacionalistický vůdce varuje před zánikem EU a podporuje Trumpa v jeho protizápadní rétorice

Baile Tosnad (Rumunsko) (AFP) – Nacionalistický maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu řekl, že Evropská unie upadá do zapomnění v protizápadním projevu, ve kterém varoval před novým „světovým řádem“ zaměřeným na Asii a zároveň deklaroval svou podporu. pro kandidaturu Donalda Trumpa na amerického prezidenta.

„Evropa se vzdala hájení svých vlastních zájmů,“ řekl Orbán v Baile Tusnad, městě s maďarskou většinou ve středním Rumunsku sebezničení“.

Dodal: „Přichází změna, kterou jsme neviděli 500 let. To, čemu ve skutečnosti čelíme, je změna globálního řádu,“ cituje Čínu, Indii, Pákistán a Indonésii, které se staly „dominantním centrem“ světa.

Orban také tvrdil, že za výbuchy, ke kterým došlo v roce 2022, byly Spojené státy a poškodily plynovody Nord Stream, které byly vybudovány pro přepravu plynu z Ruska do Německa, a popsal to jako „teroristický čin provedený pod jasným vedením Američanů. “ Na podporu tohoto tvrzení nebyly předloženy žádné důkazy.

Reportér Associated Press Charles de Ledesma uvedl, že vůdce maďarských nacionalistů nabízí svou podporu prezidentskému kandidátovi Donaldu Trumpovi.

Vyjádření krajně pravicového vůdce přichází uprostřed rostoucí kritiky ze strany jeho evropských partnerů poté, co se počátkem tohoto měsíce vydal na nelegální cesty „mírové mise“ do Moskvy a Pekingu s cílem zprostředkovat ukončení ruské války na Ukrajině. Orbán je všeobecně považován za osobu, která má s Kremlem nejvřelejší vztahy ze všech vůdců Evropské unie.

Pokud jde o Ukrajinu, Orbán vyjádřil pochybnosti o možnosti vstupu válkou zničené země do NATO nebo Evropské unie. „My Evropané na to nemáme peníze. Ukrajina se vrátí do statutu nárazníkového státu,“ řekl s tím, že mezinárodní bezpečnostní záruky „budou stanoveny v dohodě mezi Spojenými státy a Ruskem.“

Během totální války Ruska na Ukrajině Orbán přerušil své styky s ostatními vůdci EU tím, že odmítl dodat Kyjevu zbraně na obranu proti ruským silám a běžně zdržoval, oslaboval nebo mařil snahy o zaslání finanční pomoci Kyjevu a uvaloval na něj sankce. Moskva.

Orban obvykle využívá platformu rumunské každoroční letní univerzity Tosvanius, aby poukázal na ideologické směřování své národní vlády a zesměšnil normy bloku Evropské unie, do kterého Maďarsko vstoupilo v roce 2004.

Maďarsko v současné době zastává rotující předsednictví Evropské unie, během kterého Orbán přednesl projev Trumpova éra Orban je zastáncem „Make Europe Great Again“ a veřejně podpořil Trumpovu kandidaturu v letošních amerických prezidentských volbách. byl navštíven Trump letos dvakrát navštívil pláž bývalého prezidenta v Mar-a-Lago.

Orban v sobotu řekl, že Trumpova kandidatura na znovuzvolení má za cíl „vytáhnout americký lid z postnárodního liberálního státu do národního státu“ a parafrázoval sérii konzervativních prohlášení, která říkají, že Trump je nespravedlivě potrestán za zablokování jeho volební kandidatury.

„Proto ho chtějí zavřít do vězení. Proto mu chtějí zabavit majetek. A pokud to nepůjde, proto ho chtějí zabít,“ řekl Orban s odkazem na pokus o atentát na Trumpa na shromáždění. tento měsíc v Pensylvánii.

Americký velvyslanec v Maďarsku David Pressman reagoval na Orbanovy sobotní komentáře v příspěvku na platformě sociálních médií X a uvedl, že taková rétorika „riziko mění vztah Maďarska s Amerikou“.

„Nemáme žádného dalšího spojence nebo partnera… který by podobně, otevřeně, neúnavně agitoval ve prospěch konkrétního kandidáta ve volbách ve Spojených státech amerických, zjevně přesvědčen, že ať je to jakkoli, pomůže to jen Maďarsku – popř. alespoň mu to pomáhá osobně,“ řekl Pressman a dále obvinil Orbana z propagace „kremelských konspiračních teorií o Spojených státech, co od spojence neočekáváme“.

Orbánovy sobotní komentáře nebyly poprvé, co využil festivalu v Transylvánii k rozdmýchání kontroverze. V roce 2014 Orbán poprvé oznámil svůj záměr stavět „Neliberální stát“ V Maďarsku a v roce 2022 vyvolal mezinárodní pobouření poté odsuzovat proti Evropa se stává společností „smíšené rasy“. V sobotu posílil svůj dlouhodobý protiimigrační postoj a řekl, že to není řešení pro stárnoucí populaci jeho země.

„S přistěhovalectvím nemůže být žádný prostor pro úbytek populace,“ řekl ve svém sobotním projevu „Západní zkušenosti říkají, že pokud je počet hostů větší než počet majitelů domů, pak už dům není domovem riziko, které bychom neměli podstupovat,“ řekl ve svém sobotním projevu.

Orbán, nejdéle sloužící vůdce v Evropské unii, se stal ikona Některým konzervativním populistům za jeho silný odpor k Přistěhovalectví A Práva gayůI proti tomu přijal přísná opatření lis Soudnictví v Maďarsku Evropská unie obvinila z porušování zásad právního státu a demokratických norem.

___

McGrath hlásil z rumunské Sighisoary. Balint Domotor přispěl z Londýna.