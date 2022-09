Maďarsko varovalo, že strop EU na ceny ruského plynu povede k okamžitému omezení dodávek

Maďarský ministr zahraničí Peter Szyjjarto v pátek před mimořádným zasedáním ministrů energetiky EU uvedl, že navrhovaný evropský strop pro ceny ruského plynu je v rozporu s evropskými a maďarskými zájmy.

Szijjarto, který se v červenci v Moskvě sešel se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem kvůli 700 milionům krychlových metrů plynu navíc ke stávající dlouhodobé dohodě o dodávkách, uvedl, že navrhovaný cenový strop povede k okamžitému zastavení dodávek do Evropy.

Gazprom, ruský státem kontrolovaný dodavatel plynu, začal minulý měsíc zvyšovat dodávky do Maďarska a přidal se k dříve dohodnutým dodávkám přes plynovod Turkstream. Rusko zásobuje Maďarsko většinu svých potřeb ropy a plynu.

Ministři energetiky Evropské unie budou v pátek diskutovat o způsobech, jak zkrotit ceny energií, které vzrostly od doby, kdy Rusko zastavilo většinu toků plynu do Evropy v reakci na evropské sankce kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu.

Ruský stavební dělník mluví do mobilního telefonu během ceremonie u příležitosti výstavby ropovodu Nord Stream v zálivu Portovaya, 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu v Rusku. fotografie AP

„Plán, který by uvalil exkluzivní cenový strop na ruský plyn procházející potrubím, je zcela proti evropským a maďarským zájmům,“ uvedl Szijjártó na videu na Facebooku.

Pokud by byla cenová omezení uvalena výhradně na ruský plyn, vedlo by to zjevně k okamžitému přerušení dodávek ruského plynu. Uznat to, řekl, nevyžaduje Nobelovu cenu.

Česká republika, která jako rotující předsednictví EU pomáhá řídit diskuse, uvedla, že chce z programu jednání vyškrtnout stanovování cen ruského plynu.

„Dnes ráno… uděláme vše pro to, aby Brusel konečně pochopil, že dodávky plynu nejsou ideologickým nebo politickým problémem, ale materiálním,“ řekl Szijjártó.

Podle dohody podepsané loni, před začátkem války v sousední Ukrajině, Maďarsko dostávalo ročně 3,5 miliardy metrů krychlových plynu přes Bulharsko a Srbsko na základě dlouhodobé dohody s Ruskem a další miliardu metrů krychlových plynu potrubím z Rakouska. . Smlouva s Gazpromem na 15 let.

Maďarsko ostře kritizovalo sankce Evropské unie uvalené na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu a uvedlo, že tyto kroky nedokázaly výrazně oslabit Moskvu a zároveň riskovaly zničení evropské ekonomiky.

Aktualizováno: 9. září 2022, 7:03