Colorado Springs, Colorado – USA Basketball dnes oznámilo, že tým 2023 USA 3×3 Women’s World Cup Team je naplánován na účast na 2023 FIBA ​​3×3 Basketball World Cup od 30. května do 4. června ve Vídni v Rakousku a v tomto týmu je LVFL Cierra Burdick. Tým byl vybrán výborem národního týmu žen USA Basketball 3×3. Tým Světového poháru žen 3×3 v USA 2023 tvoří Burdick, Cameron Brink, Lenny Harper a Hailey Van Lith. Jen Rizzotti, trenérka 5 na 5 a dlouholetá hráčka amerického basketbalu, debutovala jako trenérka 3×3 loni v létě na mistrovství USA žen a trenérka amerického poháru. Rizzottiová, hlavní trenérka týmu NBA Connecticut Sun, zažije svou trenérskou premiéru na mistrovství světa 3×3 ve Vídni. Burdick, která v roce 2009 vytvořila svůj první národní tým USA 3×3, se zúčastní svého třetího Světového poháru FIBA ​​žen 3×3 po reprezentaci USA v roce 2014, kdy vyhrála zlato, a v roce 2022. Americké dámy v Pool C zahájí v úterý 30. května, Kanada v 7:00 ET a Maďarsko v 9:00 ET. Bazénová hra končí ve čtvrtek 1. června proti Mongolsku v 5:00 ET a České republice v 7:25 ET. Pokud se Spojené státy kvalifikují, je na sobotu 3. června naplánováno kolo a čtvrtfinále, v neděli 4. června následuje semifinále a turnaj. fiba 3×3 youtube. Pro více informací o 3×3 FIBA ​​Basketball World Cup 2023 klikněte zde tady. Na rozdíl od 5 na 5 se 3×3 hraje na polovině hřiště s časem hry 10 minut a časem 12 sekund. Hra je nepřetržitá, týmy „utírají“ míč za dvoubodovou čárou po vytvořeném koši, obranném doskoku nebo krádeži. Vítězí tým, který jako první dosáhne 21 bodů na jednobodové nebo dvoubodové branky z pole za obloukem; Nebo když vyprší čas, vyhraje kapitán týmu.

