Łukasz Grzegorzek • Regista di My Wonderful Life

25.02.2022 – Il regista ci parla della sua nuova commedia Drammatica, che sarà Distribuita in tutto il mondo su Netflix il 28. února e che ha vinto un premio al Festival del cinema polacco di Gdynia

Cineuropa si s polským režisérem sedla Łukasz Grzegorzekkdo vytvořil drama, můj úžasný život , dostane celosvětové vydání Netflix 28. února. Grzegorzek za film nedávno získal cenu za nejlepší režii Festival polského filmu v Gdyni (viz novinky). Díky jedinečnému stylu a hlasu jsou jeho díla často nazývána „polskými Sundance indies“ pro jejich nezávislý smysl pro humor, svérázný, místy až trapný humor a také způsob, jakým se svými postavami zachází – se sympatií a porozuměním. V tomto rozhovoru vysvětluje proč.

Cineuropa: můj úžasný život Natáčeno v Nyse, malém městě sven-wvýchodní Polsko. Proč jste si vybrali tento web?

Łukasz Grzegorzek: Věřím v natáčení poctivých filmů, a tak jsem příběh umístil do města, ve kterém jsem vyrostl. Chodil jsem do školy v těch, které můžete vidět ve filmu, a žil jsem v oblasti, kde hlavní hrdina, Joe, učí angličtinu. Dalším důvodem byla geografie, abych tak řekl. Příběh vypráví o ženě, která je souzena maloměstskou komunitou a snaží se žít podle svých vlastních pravidel. Nysa se nachází v tzv. Vykoupeném území, které bylo po druhé světové válce připojeno k Polsku. Tento region je různorodý z hlediska etnického, kulturního a náboženského. V Nysse je hodně Poláků. Někteří z nich jsou ukrajinského původu jako já. Žije zde početná německá menšina a mnoho Čechů. Takže vyrůstání v takových podmínkách formovalo můj charakter. A zatímco hledá morální kompas, nemá přísné společenské normy, na které by se mohla spolehnout. Musí to hledat v sobě.

Myslíte si, že tyto podmínky lisované Tobě taky?

To jo. Díky multietnickému prostředí má mnoho lidí, kteří žijí v Nyse, pocit, že nemají žádné kořeny. Jako teenager jsem byl také profesionální tenista, což znamenalo, že jsem prakticky žil na turné. A abych byl upřímný, nemám pocit, že bych někde zapouštěl kořeny. A možná i proto se k názorům a názorům ostatních chovám hezky.

Řekl byste, že vaše postavy sdílejí tento nedostatek kořenů, abych tak řekl?

Jsou v limbu, ale raději o tom nechám přemýšlet kritiky a diváky. Osobně se k místům nepřipojuji.

Ale zdá se, že máte vztah k lidem. Vy Vlastní Produkujte všechny své filmy s producentkou Natalií Grzegorczyk, která je také vaší manželkou, a kameramankou Wironikou Bielskou. Herci Jacek Prasak a Agata Buzek taky hrál ve vašem předchozím filmu, Trenérova dcera .

Připoutám se k lidem. A ano, pracoval jsem s Weronikou a Natalií od prvního návrhu scénáře. Je to úžasné intelektuální dobrodružství a zároveň lekce uvědomění a pochopení, že existuje více než jeden způsob, jak se na věci dívat. Každý z nás má jinou perspektivu a společně máme přístup k širšímu emočnímu rozpětí. Doufám, že se to přenese na obrazovku. A co se týče obsazení, mám pocit, že s každým novým projektem, který spolu děláme, od nich dostávám něco navíc. Je to proto, že se již známe a umíme komunikovat, takže proces je rychlejší. Protože už znám schopnosti herců, mohu trochu více prozkoumat jejich talenty a ducha.

mluvit Z Čeští herci, hudebník a básník JaromměNohavica hraje malou, ale vzrušující roli v můj úžasný život. jak to udělal tohle je Pojď sem?

Miluju jeho hudbu a jeho vystupování Petr Zelinka‚s rok ďábla. Je zajímavé, že Jaromír je cizinec, ale bydlí blíže Nyse než Praze… Kouzlo nyské multietnicity! mysleli jsme můj úžasný život Aby to byla mezinárodní koprodukce, tak jsme žádali o zahraniční dotace, ale dostali jsme se až do finálového kola. A už jsme měli předem zamluvené umělce – jako Jaromír – ze zemí, kde jsme žádali o dotace. Ale peníze nebyly to jediné, co jsme chtěli v mezinárodním měřítku získat. Doufali jsme, že začleníme trochu jiný úhel pohledu, smysl pro humor a citlivost.

Vlastně jáve vašich filmech, A Vtipnýur důležité. jak bys to popsal?

No, bez humoru by byl svět šedý a my chceme točit filmy, které jsou barevné a napínavé. Ale stejně důležitý, ne-li více, je smutek, který doplňuje světlejší partie. Pokud jde o můj smysl pro humor, no… pramení z toho, že mě sleduje Monty pythonA Sobotní noční život a televizní seriály z 90. let z USA, jako např křídla. Je také velmi polský, což znamená, že je hrubý, odkazuje na sebe a má nádech absurdity.