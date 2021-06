Lukaku skóroval při remíze Belgie s Českou republikou جمهورية

Praha:



Vyrovnávač druhé poloviny zápasu Romelu Lukaku dal v sobotu Belgii remízu 1: 1 proti České republice v kvalifikaci na mistrovství světa v Praze.

Tento bod udržuje hostitele před Skupinou E, před jejich soupeři na brankový rozdíl.

Útočník Interu Milán Lukaku skóroval hodinu poté, co oklamal obránce Ondřeje Celostku tím, že porazil brankáře Thomase Vaclica, čímž zvýšil svůj rekord v Belgii na 59 gólů z 91 zápasů, včetně 19 gólů v posledních 16 zápasech.

Záložník Slavie Praha Lukas Provod dal v 50. minutě náskok hostujících nízkým výstřelem z pravé strany zpoza pokutového území, který vklouzl do spodního rohu brány Thibauta Courtoise.

Oba týmy neměly v Německu mnoho hráčů, včetně belgických záložníků Borussie Dortmund Thomase Meuniera a Thorgana Hazarda a českého kapitána Vladimíra Daridy z Herthy Berlín.

Zápas zmeškali kvůli obavám, že po návratu z České republiky, které Německo považuje za vysoce rizikovou zemi, možná budou muset jít do karantény.

„Byli jsme trochu zbyteční, všechno, co jsme dělali na míči, bylo trochu horlivé,“ řekl po zápase belgický trenér Roberto Martinez.

„Nemyslím si, že jsme byli sami sebou, a pak jsme očividně čelili týmu, který měl velkou dynamiku.

„Museli jsme ukázat jinou stránku naší hry, nemyslím si, že jsme byli s míčem na naší normální úrovni.“

Belgie, která se umístila na prvním místě na světě, začala dobře, ale Lukaku vystřelil nad břevno a Dries Mertens viděl jeho nízkou ránu, kterou zachránil Vaclic.

V 16. minutě se hostitelé přiblížili, když do pokutového území narazil útočník Michael Kremencic, který trefoval přízemní Courtoisovu tyč.

Belgie stále tlačila, ale nedokázala přemoci Vaclica, který udělal dobře při záchraně výbuchu Leandera Dendonckera, než zblízka zablokoval hlavičku Timothyho Castagna.

Češi kontrolovali míč po většinu druhé poloviny a o šest minut později se opět blížili ke konci, když Jan Borrell trefil břevno.

Hostující záložník Kevin De Bruyne trefil tyč po protiútoku v 70. minutě.

Těsně před závěrečným hvizdem viděl český záložník Tomáš Socic jeho hlavičku mimo brankovou čáru Tobyho Alderweirelda.

„Výborně jsme bránili pokutové území … způsob, jakým jsme bránili v naší sestavě, ukázal opravdu dobrou odolnost,“ řekl Martinez a ocenil „charakter a osobnost“ svého týmu.

„Tým dokázal vyrovnat špatný výkon, co se týče toho, co děláme na plese, ale velmi, velmi silný výkon, když to nejde podle vašich představ.“

Belgie zahájila svou kvalifikační kampaň středečním vítězstvím 3: 1 nad Walesem, zatímco Češi rozdrtili Estonsko 6: 2.

Příště bude Belgie v úterý hostit Bělorusko, zatímco Česká republika bude hrát ve Walesu ve stejný den, přičemž hráči obou týmů se vrátí z Německa.