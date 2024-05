Lovec dinosaurů našel objev v hodnotě 1 milionu dolarů

zdroj obrázku, Matthew Sherman Komentář k fotce, Objev pana Coopera byl znovu sestaven v New Yorku

před 1 hodinou

První kostra Stegosaura, která půjde pod kladivo, má v New Yorku vynést miliony dolarů. Ale tento mimořádný objev byl učiněn náhodou, tisíce mil na západ, během narozeninového výletu jednoho muže, píše Stephen Smith.

Snem každého dítěte je zatoulat se do parku a setkat se tváří v tvář se skutečným dinosaurem, ideálně jedním z těch méně děsivých na rozumné vegetariánské stravě.

Pro většinu z nás je sen vším, čím je, ale ne pro muže jménem Jason Cooper.

S dinosaury se na svém dvorku nesetkal jednou, ale při několika různých příležitostech.

Ve skutečnosti, když se vydá na procházku po svém pozemku na americkém jihozápadě, pravděpodobně narazí na prehistorického tvora.

Ale i přes to možná nikdy nenarazí na exemplář jako ten, který našel před dvěma lety, na zvíře tak masivní, že kdyby se objevilo na londýnské ulici, mohlo by dosáhnout úrovně starého dvoupatrového autobusu Routemaster. -I když si chcete dávat pozor na to, do kterého letadla nastoupíte.

Byl to obrovský stegosaurus, ve výborném stavu na monstrum, které strávilo posledních 150 milionů let pod zemí.

zdroj obrázku, Jason Cooper Komentář k fotce, Jason Cooper

Je asi 11,5 stop (3,5 m) dlouhý a měří celých 27 stop od temene hlavy po špičku šupinatého ocasu.

Cooper mu přezdíval „Apex“, protože jeho mohutné proporce by z něj ve svém prostředí udělaly dominantní zvíře.

S pomocí několika přátel ho uklidil a dal znovu dohromady.

A pokud jste vždy snili o tom, že na svém dvorku narazíte na dinosaura, můžete to uskutečnit – pokud se vám podaří získat 4 až 6 milionů dolarů. READ Sonda Mars vidí, jak atmosféra rudé planety v noci zeleně září

Apex se chystá stát se prvním stegosaurem, který půjde pod kladivo v aukci.

Očekává se, že nabídka bude rychlá. Fosilie dinosaurů se staly kýženými trofejemi, po kterých prahnou úspěšní podnikatelé v oblasti technologií a hollywoodské hvězdy.

To vyvolalo velké zděšení mezi akademickými paleontology, kteří tvrdí, že umožnění, aby se tyto fosílie dostaly do soukromých rukou, brání vědeckému výzkumu a připravuje veřejnost o možnost je ocenit.

Nicolas Cage údajně koupil lebku dinosaura za více než 185 000 liber v roce 2007 po nabídkové válce s Leonardem DiCapriem, ačkoli ji vrátil poté, co bylo zjištěno, že byla ukradena.

zdroj obrázku, Mark Garlick / Scientific Image Library Komentář k fotce, Reprodukce Allosaura útočícího na Stegosaura v období Jury

Pan Cooper je profesionální lovec zkamenělin, který svůj dětský sen o objevování dinosaurů proměnil ve skutečnost. Divadelní nadšenec se realisticky rozhodl pronajmout si místo u Broadwaye.

On a jeho rodina žijí v Coloradu nad geologickou oblastí známou jako Morrison Formation, což je úsek sedimentární horniny z období jury, který pokrývá 600 000 čtverečních mil západních Spojených států.

Formace Morrison byla pro dinosaury tím, čím byla Kalifornie pro zlaté nugety v polovině 19. století.

Pro romanticky smýšlející jsou Cooper a jemu podobní hledači poslední americké hranice, terra incognita pod jejich zablácenými botami.

Vlastní o něco méně než 100 akrů a za posledních deset let z nich čerpal 10 dinárů. A slyšet ho vyprávět, jeho dosavadním největším objevem byla doslova procházka růžovým sadem.

Byly to jeho 45. narozeniny, a když se ho jeho kamarád zeptal, co by si přál, prohlásil, že nejlepším dárkem by byl nový dinosaurus, a tak vyrazili. Když šli po úbočí hory, objevil pan Cooper ze skalní stěny trčící stehenní kost. READ Vědci zpochybňují data za experimentálním lékem na Alzheimerovu chorobu

„Rozhlédli jsme se kolem a můj přítel našel pár odstavců. Říkal jsem si: ‚Ach můj bože, tohle jsou opravdu skvělé narozeniny!“

Útes z hlíny, jílu a písku, kde Cooper zahlédl Apex Peak, je jako průřez všemi sedimenty, které se v této části světa v průběhu času usadily.

„Viděl jsem vyčnívající hřebeny ocasu a dva velké pláty na jeho hřbetě, věděl jsem, že je stále stočený.“

Poté, co lovci zkamenělin zaznamenali co nejvíce údajů o tom, kde byl hřeben vrcholu nalezen, byly jeho kosti zalepeny páskou do ochranných „bund“ vyrobených ze sádry a pytloviny a vytaženy na přívěs.

zdroj obrázku, Getty Images Komentář k fotce, Cage zaplatil spoustu peněz za lebku T-Rexe a později ji vrátil

Zpátky v Cooper’s Dinosaur Shop začínají práce na čištění a opětovném sestavení Stegosaura pomocí vybavení včetně trysek na otryskávání pískem, vzduchových dlát a výkonných mikroskopů.

Fosilizace znamenala, že kosti byly pokryty horninou. Ten byl opatrně odstraněn, aby se odhalila kostra zvířete.

„Apex je ze 70 procent kompletní, což je pro dinosaura, zvláště Stegosaura, neuvěřitelné,“ řekl Cooper.

Abychom to uvedli do kontextu, představy o „úplnosti“ ve světě paleontologie jsou podle Cassandry Hattonové ze Sotheby’s, která na prodej dohlíží, téměř stejně trnité jako ocas stegosaura.

„Nikdo nikdy nenašel stoprocentně dokonalého dinosaura,“ říká „Je těžké najít takového dobrého stegosaura.“ „Myslím, že to bude velmi důležité.“

Apex se nezdá být poškozen v bitvách s jinými tvory. Jediným náznakem opotřebení bylo, že jeho spodní obratle srostly s pánví v důsledku artritidy, což naznačuje, že Stegosaurus si před nesmrtelností na Zemi užíval dlouhého života.

Nyní bude znovu pečlivě rozebrán, před dlouhou a stabilní cestou z Cooper’s do obchodních místností Sotheby’s na Manhattanu, kde bude Apex znovu smontován a vystaven veřejnosti a potenciálním kupcům v červenci. READ Nová mise NASA rozbije kosmickou loď na asteroid, aby přesměrovala její směr

zdroj obrázku, Getty Images Komentář k fotce, Tohoto stegosaura museli vidět návštěvníci Přírodovědného muzea v Londýně

Od doby, kdy přírodovědci začali katalogizovat dinosaury, uplynulo 200 let a jejich nástupci litují prodeje Apexu k tomuto výročí.

Exempláře stegosaura jsou velmi vzácné, a pokud by byly skutečné, tento by patřil do muzea, říká Steve Brusatte, profesor paleontologie a evoluce na univerzitě v Edinburghu, který pochází ze Spojených států.

„Je velká škoda, když taková fosílie, která může vzdělávat a vzbudit zvědavost mnoha lidí, zmizí v paláci několika lidí.“

Ve Spojeném království mají paleontologové obecně povoleno chovat menší, běžné druhy, jako jsou lastury a korály, ale musí hlásit jakékoli významné nálezy.

Žádná taková omezení neexistují ve Spojených státech, kde každý, kdo vykope dinosaura na vlastním pozemku, má právo s ním nakládat dle libosti, a to včetně toho, že se tím dobře živí.

Jason Cooper obhajuje prodej svého nálezu stegosaura a tvrdí, že on a jeho kritici jsou v podstatě na stejné vlně.

Pro BBC řekl: „Sběratelé dinosaurů a filantropové, kteří si tyto dinosaury koupí, si je mohou pár let užívat ve svých domovech, ale pak získají fosilie se svými jmény a dají je institucím.“ Cooper říká, že sám přispěl do veřejných sbírek.

Když se kladivo dostane do prodeje, vrátí se Cooper do země dinosaurů a bude hledat další zkameněliny, z nichž některé daruje do veřejných sbírek. Tam, odkud pocházejí, samozřejmě nejsou zrovna vzácné. Hledání dinosaurů přirovnává k dalšímu dětskému snu, který se zdá téměř nepravděpodobný. „Je to jako hledat zlaté mince, až na to, že víte, kde je kancelář královského hraběte.“