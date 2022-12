Louis van Gaal opouští Nizozemsko poté, co vypadl ve čtvrtfinále mistrovství světa, a nahradí ho bývalý trenér Ronald Koeman

„V zásadě je to pro mě, ale nikdy to nemůžete říct,“ řekl Van Gaal dříve na turnaji.

Odešel z důchodu, když byl Frank de Boer vyhozen poté, co byl vyřazen Českou republikou v osmifinále ME na třetí stint s nizozemským národním týmem. Van Gaal převzal vedení v září loňského roku a vedl nizozemskou reprezentaci do kvalifikace mistrovství světa poté, co chyběl ve finále 2018 v Rusku. Vyhráli také svou skupinu Ligy národů a v červnu budou hostit finále proti Chorvatsku, Itálii a Španělsku.