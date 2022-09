Liz Truss se stala novou britskou premiérkou

LONDÝN (AFP) – Premiérka Spojeného království Liz Trussová se v úterý stala předsedkyní vlády a byla okamžitě konfrontována s nelehkým úkolem, který před ní stojí, uprostřed sílícího tlaku na omezení vysokých cen, zmírnění pracovních nepokojů a reformu zdravotnického systému zatíženého dlouhými čekacími seznamy a zaměstnanci. nedostatků.

Na vrcholu její schránky je energetická krize způsobená ruskou invazí na Ukrajinu, která hrozí, že vyžene účty za energie na neudržitelnou úroveň, zavírá obchody a nejchudší obyvatele země se tuto zimu třesou v ledových domech.

Britská média v úterý uvedla, že Trussová, která během dvouměsíční kampaně za nástupce Borise Johnsona odmítla vysvětlit svou energetickou strategii, nyní plánuje skoncovat s účty za energii, které budou daňové poplatníky stát až 100 miliard liber (116 miliard dolarů). Očekává se, že svůj plán odhalí ve čtvrtek.

„Musíte znát krizi životních nákladů v Anglii, a to je právě teď velmi špatná krize,“ řekla Rebecca MacDougallová, 55, která pracuje v oblasti vymáhání práva, před Sněmovnou reprezentantů.

Řekla: „Dává za to sliby, protože říká, že bude plnit, plnit a plnit.“ „Ale v příštích několika týdnech, doufejme, uvidíme nějaká oznámení, která pomohou průměrně pracujícímu člověku.“

Trussová nastoupila do úřadu v úterý odpoledne na zámku Balmoral ve Skotsku, když ji královna Alžběta II. formálně požádala, aby sestavila novou vládu v pečlivě navrženém ceremoniálu diktovaném staletou tradicí. Johnson, který před dvěma měsíci oznámil svůj úmysl odstoupit, formálně odstoupil během setkání s královnou krátce před tím.

Bylo to poprvé za 70letou vládu královny, kdy byla moc předána v Balmoralu, nikoli v Buckinghamském paláci v Londýně. Ceremoniál se přesunul do Skotska, aby se zjistil harmonogram, protože 96letá královna měla problémy s pohyblivostí, které nutily palácové úředníky rozhodovat o její cestě každý den.

Trussová (47) nastoupila do úřadu den poté, co si ji vládnoucí Konzervativní strana vybrala do čela strany ve volbách, ve kterých bylo jen 172 000 členů strany platících poplatky. Jako vůdce strany se Truss automaticky stal předsedou vlády bez nutnosti všeobecných voleb, protože konzervativci stále měli většinu v Dolní sněmovně.

Ale jako premiér, kterého zvolilo méně než 0,5 % dospělých Britů, je Truss pod tlakem, aby ukázal rychlé výsledky.

Ed Davey, vůdce opozičních liberálních demokratů, v úterý vyhlásil předčasné volby na říjen.

„Poslouchal jsem Liz Truss během (kampaně) vedení Toryů a hledal jsem plán, jak pomoci lidem s velmi vysokými účty za energie, s krizí NHS a tak dále, a vůbec jsem o žádném plánu neslyšel,“ řekl BBC.

„Protože se lidé opravdu bojí, protože lidé ztrácejí spánek kvůli účtům za energii, společnosti neinvestují kvůli krizi, myslím, že je to opravdu špatné,“ řekl Davey.

Johnson si všiml napětí, kterému Británie čelí, když naposledy opustil oficiální sídlo premiéra na Downing Street 10, a řekl, že jeho politika ponechala vládě ekonomickou moc pomáhat lidem překonat energetickou krizi.

Zatímco mnoho pozorovatelů očekávalo, že se Johnson pokusí o politický návrat, on podpořil Trusse a přirovnal se k Cincinnatovi, římskému diktátorovi, který se vzdal moci a vrátil se na svou farmu, aby žil v míru.

„Jako Cincinnatus,“ řekl, „jsem zpátky u svého pluhu.“ „Neposkytnu této vládě nic jiného než tu nejhorlivější podporu.“

___

Susie Blanc přispěla k tomuto příběhu.