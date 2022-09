Liga národů: Španělsko usiluje o nepolapitelné vítězství v Portugalsku

Madrid (AFP) – Trenér Luis Enrique se po neuspokojivé domácí prohře se Švýcarskem snažil zůstat optimistický ohledně šancí Španělska na postup v Lize národů.

Ostatně, La Roja si ještě může úterní výhrou v Portugalsku zajistit postup do finále.

„Považujeme to za finále,“ řekl Luis Enrique v pondělí, dva dny po prohře 2:1 se Švýcarskem. Španělsko před rozhodujícím zápasem v Braze sestoupilo z prvního na druhé místo ve skupině A2. „Je pozitivní dostat se do posledního kola s možností vyhrát set.“

Ale porazit Portugalsko není něco, co by Španělsko v poslední době dokázalo. Iberští sousedé remizovali poslední čtyři zápasy včetně přátelských utkání a Španělsko v Portugalsku nevyhrálo téměř dvě desetiletí.

Její poslední vítězství nad Portugalskem přišlo na penalty v semifinále ME 2012 a předtím vyhrála v osmifinále MS 2010 v utkání, ve kterém si Portugalsko stěžovalo na ofsajd proti vítěznému gólu Davida Villy v r. druhá polovina.

V Portugalsku Španělsko nevyhrálo od své výhry 3:0 v přátelském utkání v roce 2003, kdy Fernando Torres debutoval ve Španělsku, a netrvalo dlouho a Cristiano Ronaldo začal hrát za Portugalsko.

„Všechno je součástí fotbalu,“ řekl Luis Enrique. „V poslední době jsme měli tři zápasy, které jsme hráli dobře, ale nevyhráli jsme a skončilo to remízou.“

Týmy remizovaly čtyřikrát za sebou od doby, kdy trenér Fernando Santos převzal Portugalsko po mistrovství světa v roce 2014, včetně napínavého zápasu 3:3, který otevřel jejich tažení ve skupinové fázi mistrovství světa 2018.

„Musíme se soustředit na vítězství místo toho, abychom se dostali do čtvrtfinále,“ řekl Santos v pondělí. „Chci, aby hráči čelili Španělsku poctivě, stejně jako všichni konkurenti. Udělejte to a vždy budeme blíže tomu, kam chceme jít.“

Španělsko potřebuje vyhrát, když v sobotu zažilo 22 zápasů bez porážky doma se Švýcarskem. Portugalsko porazilo Českou republiku 4:0, skončilo první a dostalo šanci postoupit úterní remízou.

Do červnového čtvrtfinále postupují pouze vítězové skupiny. Portugalsko má 10 bodů, dva body za Španělskem. Švýcarsko má šest bodů, dva před Českou republikou před zápasem ve Švýcarsku ve snaze vyhnout se sestupu.

Španělsko se snaží nastoupit podruhé za sebou v posledních čtyřech po tom, co loni skončilo druhé proti Francii. K postupu do čtvrtfinále tehdy také potřeboval vyhrát poslední den, a to se mu povedlo, když doma šokoval Německo 6:0.

Luis Enrique řekl, že přes sobotní prohru neočekává mnoho změn v sestavě pro zápas s Portugalskem, i když připustil, že tým musel zlepšit obranu na standardkách, čímž Švýcarsko vstřelilo své dva góly.

Portugalsko, vítězové úvodní Ligy národů v roce 2019, by se mohlo dočkat návratu útočníka Joaa Felixe, který nebyl kvůli zranění k dispozici pro zápas s Českou republikou. V neděli se vrátil ke spoluhráčům na trénink.

