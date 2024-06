Life is Strange: Double Exposure Revealed a Return of Max Caulfield

Dnes na Xbox Games Showcase odhalil Deck Nine nejnovější příspěvek ze série Life Is Strange. Jmenuje se Life is Strange: Double Exposure a hraje v něm hlavní postava z původního filmu Life is Strange, Max Caulfield. Vydání je naplánováno na 29. října tohoto roku pro Xbox a PC.

V klipu, který jsme dnes sledovali, jsme se podívali na staršího Maxe, který má stále zvláštní schopnosti. V této hře zjišťuje, že má schopnost zažít dvě paralelní časové linie současně. Časové osy jsou totožné, ale v jedné časové ose byl zabit jeden z jejích blízkých přátel a ve druhé je stále naživu. Pomocí svých nových schopností musí Max vyřešit a zabránit dvěma vraždám a znovu spojit dvě různé časové linie.

Max dříve hrál jak v původním Life Is Strange (vyvinutém tvůrcem série Don’t Nod), tak v prequelové sérii Before the Storm (vyvinuté Deckem Nine). Jak Life Is Strange 2, tak Life Is Strange: True Colours odkazují na události v těchto hrách, ale je to poprvé, co videohry od té doby berou Maxův příběh vážně.

Začátkem tohoto roku jsme informovali o Deck Nine jako součást většího vyšetřování pracovní kultury společnosti. Při našem šetření jsme zjistili, že během vývoje filmů Before the Storm, True Colors a Double Exposure se zdálo, že výkonná skupina chránila několik zneužívajících vůdců, podporovala krizi a umožňovala šikanu jednotlivců, kteří vnitřně prosazovali autentičtější reprezentaci v Život je zvláštní. Dále jsme informovali o řadě zrušených partnerství, která Deck Nine zažil v posledních letech, ao následných propouštěních, a došli jsme k závěru, že Deck Nine nyní z velké části spoléhá na úspěch franšízy Life Is Strange pro pokračující udržitelnost.

