Lídři NATO chtějí ve Washingtonu „chránit alianci před Trumpem“.

Bývalý prezident Donald Trump nemá místo u stolu, když se lídři NATO tento týden sejdou ve Washingtonu, ale možná bude na tom lépe, protože úředníci zvažují strategie, jak přizpůsobit alianci vyhlídce, že se stane jejím nejvyšším vůdcem. Brzy opět skeptický žebříček. Politici Aliance přenesli kontrolu nad klíčovými prvky vojenské pomoci Ukrajině z vedení USA na deštník NATO. Jmenovali také nového generálního tajemníka NATO, který má pověst pohotového při řešení Trumpových neočekávaných impulsů vůči alianci. S Ukrajinou také podepisují desetileté obranné sliby, že se pokusí ochránit vojenskou pomoc Kyjevu před rozmary politiky. Pracují také na zvýšení svých výdajů na obranu, což je Trumpův největší hněv, pokud jde o NATO.

Vedoucí představitelé, kteří se ve středu sešli, se dohodli, že podpoří Ukrajinu „na její nezvratné cestě k plné euroatlantické integraci, včetně členství v NATO“ – znění, které bylo v posledních týdnech předmětem intenzivních jednání, přičemž prezident Biden byl zpočátku proti použití slova „ v něm nevratné“.

Čtyři země také ve středu oznámily, že stíhačky F-16, které darovaly Ukrajině, budou provozuschopné ještě letos v létě. Lídři Aliance také označili Čínu za „rozhodující činitele“ ruské války na Ukrajině, zatím nejsilnějšího jazyka vůči Pekingu.

Ale i přes veškerou snahu o posílení aliance vrhá Trumpův stín stín na Washington Convention Center, kde se summit koná. Evropští lídři tiše přemýšlejí, zda se jedná o rozloučení s americkým prezidentem oddaným transatlantické agendě – dvoustranné konstantě americké zahraniční politiky od druhé světové války až do příchodu Trumpa do Bílého domu v roce 2017.

„Pokud ho zvolíme podruhé, myslím si, že to z pohledu Evropanů mimořádně odhaluje naše směřování ve Spojených státech,“ říká Andrea Kendall Taylor, ředitelka Transatlantického bezpečnostního programu Centra pro nové. Americká bezpečnost „Takže toto je ochrana pro Trumpa v příštích čtyřech letech.“

Několik evropských politiků tvrdí, že věří, že Trump formálně vystoupí Spojené státy z NATO. Kongres to nedávno schválil Legislativa, která spojuje zemi s koalicí a ke stažení vyžaduje dvoutřetinový hlas v Senátu.

Mnozí se ale obávají, že Trump do aliance vnese více praktický přístup, a někteří berou vážně jeho slib, že zváží, zda aliance plní své závazky týkající se výdajů na obranu, než se rozhodne, zda jí přijde na pomoc, pokud bude napadena. Jak se vypořádat s Trumpem dominuje společenským rozhovorům mezi tvůrci politik NATO ve Washingtonu, spolu se související posedlostí nad tím, zda Biden opustí své snahy o znovuzvolení. READ Bývalý mexický prokurátor Jesus Murillo Karam, desítky policistů a vojáků zatčených v případě 43 pohřešovaných studentů

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve středu bagatelizoval obavy z druhého Trumpova prezidentství.

„Hlavní kritika ze strany bývalého prezidenta Trumpa, ale i dalších prezidentů USA, nebyla primárně proti NATO, byla proti spojencům NATO, kteří dostatečně neinvestují do NATO – a to se změnilo,“ řekl novinářům. „Jasné poselství mělo dopad, protože nyní spojenci skutečně zvyšují své úsilí.“

„Nevěřili byste mi, kdybych řekl ne,“ odpověděl norský premiér Jonas Gahr Storr v rozhovoru pro The Washington Post na otázku, zda evropští lídři mluvili o Trumpovi za zavřenými dveřmi.

Ve Washingtonu několik vůdců využívá příležitosti k tichým vedlejším rozhovorům s potenciálními představiteli zahraniční politiky Trumpovy administrativy. Keith Kellogg, generál ve výslužbě, který byl poradcem pro národní bezpečnost tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence a který nadále radí Trumpovi, minulý měsíc řekl, že od listopadu obdržel 165 žádostí o brífinky od zahraničních představitelů a že schválil 100 z nich. . Kellogg uvedl, že nemluví oficiálně jménem Trumpa ani jeho kampaně.

Ve skutečnosti mnoho mezinárodních politiků – včetně ukrajinských vůdců, kteří mají hodně co ztratit – sázelo na možnost návratu Trumpa do úřadu. To bylo pozoruhodné v úterý, když si ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vybral místo pro svůj projev: Reaganův institut, v místnosti s významnými republikánskými osobnostmi a evropskými diplomaty.

I když si dával pozor, aby nekomentoval přímo americké volby, Zelenskij naléhal na Bidena, aby Ukrajině umožnil použít americké zbraně dlouhého doletu k úderům na vojenské základny na ruském území „a nečekat do listopadu nebo na jinou událost“.

Když se ho moderátor Fox News Bret Baier poté zeptal, jak pozorně sledoval volby v USA, řekl: „Myslím, že někdy je to blíž než ty, Brete,“ za smíchu publika.

Ukrajinští lídři uvedli, že doufají, že se jim podaří dostat se před bouřlivé prezidentské klání v USA, a připomněli svou roli v prvním Trumpově impeachmentu v roce 2019. Trump jako prezident zdržoval obrannou pomoc Ukrajině, zatímco naléhal na důkazy o údajné Bidenově korupci v Kyjevě.

„Není nutné zapadat do každého politického procesu. Musíme se ujistit, že si zajistíme přežití z politických procesů,“ řekla v rozhovoru ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanyshina. READ Indické opoziční strany tvoří pro volby v roce 2024 alianci s názvem „Indie“.

Politici NATO byli měsíce ponořeni do hlubokých diskusí o tom, jak řídit Trumpovu obrodu. Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se Bidenova administrativa bránila přímé úloze NATO při poskytování vojenské pomoci Kyjevu v naději, že se vyhne ruskému vnímání, že aliance je v přímém boji s Moskvou.

Ale toto váhání pominulo, když rané hrdinství Ukrajiny bylo nahlodáno nedávnými úspěchy Ruska na bojišti. Trumpova obliba přitom v průzkumech vzrostla a evropské obavy vzrostly. Politici NATO se před summitem shodli na vytvoření nového vedení aliance, které by převzalo mnoho koordinačních rolí zajišťovaných Pentagonem.

Politici tiše uznávají, že ochrana aliance před Trumpem nebude stačit – zejména proto, že Trump není jediným vůdcem, který zpochybnil politiku NATO vůči Ukrajině a Rusku. Podobnou politiku podpořili i maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico.

Někteří lídři tvrdí, že Trumpovo předsednictví by mohlo být pro NATO dobré, zvláště pokud přiměje zaostávající evropské země, aby utrácely více na svou obranu.

Na briefingu řekla Rachel Rizzo, nerezidentka v Evropském centru Atlantické rady: „Co Evropanům neustále říkám, je: Přestaňte panikařit kvůli Trumpovi Už jste to udělali, dělali jste to už čtyřikrát let, a představte si, co se stalo. Nebylo to „Pro Evropu je to vlastně špatné.“ „Byla tam nějaká tvrdá rétorika a drsný jazyk, který určitě čechral peří. Ale politika, kterou Trump zavedl vůči Evropě, nebyla pro NATO škodlivá.“

Tyto snahy utratit více peněz podpořili pravicoví lídři v Evropě, kteří sdílejí mnoho z Trumpovy imigrační politiky, ale jsou proukrajinské, jako je italský premiér Giorgia Meloni a polský prezident Andrzej Duda.

Trump a Duda „jsou přátelé. Chápou své hodnoty. Chápou důvěryhodnost, pokud jde o bezpečnostní závazky,“ řekl Jack Siwiera, šéf Dudova úřadu pro národní bezpečnost.

Italská velvyslankyně ve Spojených státech Mariangela Zappiaová uvedla, že klíčové zájmy NATO mohou volby odolat.

„Myslím, že summit NATO bude vlastně potvrzením toho, že demokracie si mohou vybrat různé cesty, ale nakonec stojí společně na principech: v tomto případě nelze hranice změnit agresí,“ řekla.

Tvůrci politik pro NATO doufají, že se jim podaří zvládnout rozdělené politické vize pod vedením nastupujícího generálního tajemníka Marka Rutteho, který se s Trumpem opakovaně setkal jako dlouholetý nizozemský premiér a stal se známým svou obratností ve zvládání někdy napjatých interakcí. READ Porušovatelé zákona v Číně nuceni pochodovat ulicemi

Tím by se zařadil do tradice Stoltenberga, který během Trumpovy éry sklidil chválu za to, že našel způsoby, jak s ním spolupracovat.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg 10. července řekl, že očekává, že Spojené státy zůstanou spojencem NATO bez ohledu na výsledky prezidentských voleb v roce 2024 (Video: Washington Post).

„Učinil velmi vědomé rozhodnutí, že se s americkým prezidentem nepáře, nevyzve ho veřejně ani soukromě a nikdy o něm nebude mluvit,“ řekla Camille Grand, bývalá náměstkyně generálního tajemníka NATO, která je nyní vysoce postavená v politice. člen Evropské rady pro zahraniční vztahy.

Oana Lungescuová, mluvčí NATO v letech 2010 až 2023 a nyní vážená členka Royal United Services Institute v Londýně, uvedla, že Stoltenbergův tým vytvořil jeden snadno čitelný graf ukazující nárůst evropských výdajů na obranu. Koalice také hledala způsoby, jak poděkovat Trumpovi za to, že tlačil na spojence, aby utráceli více.

„Čísla byla skutečná – záleželo na tom, jak jste je utvářeli a jak jste je používali [to show] „Toto je dosahování výsledků a NATO je výhra,“ řekla.

Rutte, 57, strávil 14 let snahou vytvořit politické koalice jako nizozemský premiér a je považován za zkušeného a inteligentního diplomata s upřímným a pragmatickým stylem. Ti, kteří s ním spolupracovali, říkají, že je hluboce oddán transatlantickým vztahům a udělá vše, co bude v jeho silách, aby je ochránil.

„Velmi silně věří v sílu a soudržnost americko-evropské spolupráce jako síly pro promítání západních hodnot na globální scénu, a bude o tom mluvit,“ řekl vysoký evropský úředník, který s ním léta úzce spolupracuje. , hovořící pod podmínkou anonymity k diskusi o citlivých otázkách.

Nyní na známém místě Interakce v Oválné pracovně 2018Rutte zareagoval ostře, když Trump, který se mimochodem vyjádřil k obchodu, navrhl, že by byl „pozitivní“, kdyby Spojené státy a Evropa nedokázaly dosáhnout dohody.

„Ne,“ řekl Rutte, zatímco Trump pokračoval. „To není pozitivní,“ pokračoval Rutte s úsměvem. „Musíme najít řešení.“

Trump mu potřásl rukou a pak přešel k jinému tématu.

„Evropa musí zintenzivnit své úsilí bez ohledu na výsledek amerických voleb,“ řekl švédský ministr zahraničí Tobias Billstrom v rozhovoru „Musíme také nést větší odpovědnost vůči Ukrajině, protože Ukrajina je na našem dvorku.