Lídři G7 se setkávají v Itálii, aby unikli politickým nebezpečím ve své vlasti

CNN

—



Když si sedmičlenná skupina ve čtvrtek udělala rituální rodinnou fotku na skalách Jaderské pobřeží Itálie, Na obrázku nebyli vůdci v nejlepších letech Jejich politická moc.

Místo toho se vůdci shromáždění v luxusním letovisku v Puglii ocitli doma téměř nelidsky oslabeni volbami, skandály nebo klesajícím vlivem. Uprostřed olivovníků a bazénů vytváří protivládní nálada proudící západními demokraciemi extrémně vysoké sázky pro globální geopolitiku.

Málokdy bylo každoroční setkání předních světových ekonomik zastíněno politickou zranitelností téměř všech jejích členů. Vyvolává otázky ohledně účinnosti Řídícího výboru pro svobodný svět jako prezidenta Spojených států Joe BidenPomocníci G7 to mohou ve skutečnosti nazývat uprostřed hněvu a odporu svých vlastních lidí.

Summit G7 přichází necelý týden poté, co krajně pravicové strany převzaly kontrolu nad volbami do Evropského parlamentu, a před klíčovými volbami ve Francii, Spojeném království a Spojených státech se summit G7 bude konat za znepokojivých obav z návratu populismu.

V Na počest Bidena se konala slavnostní večeře Minulý týden v Elysejském paláci v Paříži francouzští zákonodárci mísící se pod křišťálovými lustry otevřeně hovořili o svých obavách z potenciálního… Donald Trump Vítězství, podle jednoho z účastníků. To bylo jeden den předtím, než francouzský prezident Emmanuel Macron utrpěl těžké ztráty vůči krajní pravici, což ho přimělo rozpustit Národní shromáždění a sestavit vládu. Vyzvat k předčasným volbám.

„Jednou ze skvělých věcí na G7 je to, že jsme všichni demokracie, takže zdejší vůdci si nemusí každý den vybírat, jak se věci v jejich zemi politicky vyvinou,“ řekl ve čtvrtek Jake Sullivan, Bidenův poradce pro národní bezpečnost. . Se začátkem summitu.

Lídři čelící politickým protivětrům – ať už Biden nebo jeho evropští protějšky – zůstanou „zaměřeni na daný úkol,“ řekl Sullivan.

Pokračoval: „Cílem (Bidena) bude udělat vše pro to, aby posílil myšlenku, že Spojeným státům bude lépe sloužit, když budeme úzce spojeni s našimi demokratickými spojenci a partnery.“

Obavy z imigrace a břemeno obrany Ukrajiny jsou součástí motivace posunu doprava. To jsou pro G7 ústřední otázky od chvíle, kdy se Biden připojil ke skupině v roce 2021, a slibují, že budou opět hlavním tématem letošního summitu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek zúčastní společné tiskové konference s Bidenem. Lídři jsou pod tlakem, aby našli způsoby, jak změnit dynamiku na bitevním poli poté, co Rusko převzalo iniciativu uprostřed zpoždění podpory USA, za což se Biden minulý týden Zelenskému omluvil.

„Měli jsme problém získat návrh zákona, který jsme museli schválit, a který obsahoval peníze od některých našich velmi konzervativních členů, kteří ho falšovali,“ řekl. „Ale nakonec jsme to zvládli.“

Před summitem diplomaté dokončovali úvěrové plány Ukrajina utrácí desítky miliard dolarů na obnovu své zničené infrastruktury Financováno úroky ze zmrazených ruských aktiv. Poměrně složitý plán, na kterém západním spojencům trvalo roky, než dosáhli konsensu, byl stále předmětem diskuse. Zatímco Biden mířil do Itálie.

Předseda ho zamýšlel uvést Nová dvoustranná bezpečnostní dohoda S Ukrajinou, dohoda, která načrtává kurs pro dlouhodobý bezpečnostní vztah mezi Spojenými státy a Kyjevem, ale kterou by budoucí americké administrativy mohly zvrátit.

Přízrak změny ve vedení ve Spojených státech a v zahraničí ve skutečnosti tvoří nestabilní pozadí letošního summitu G7, což práci této skupiny dodává na naléhavosti.

„Toto není normální G7,“ řekl Josh Lipsky, vrchní ředitel Centra pro geoekonomii při Atlantické radě, s odkazem na nadcházející sérii voleb a širší skupinu pozvanou na letošní summit. „Když mluvíte s americkými a evropskými představiteli, často to slyšíte: Pokud to nedokážeme udělat teď, ať už jde o Čínu, ať už jde o majetek, nemusíme dostat další šanci bude vypadat za tři měsíce, šest měsíců.“ Nebo za devět měsíců ode dneška.

Mezi vůdci G7 je to hostitel summitu, pravicový italský premiér Giorgia Meloni, který se zdá být na nejstabilnější politické půdě. Ukázalo se, že je jediným evropským lídrem skupiny G7, posílena minulý týden volbami do Evropského parlamentu.

Ve snaze rozšířit diskuse G7 pozval Meloni vůdce Indie, Brazílie, Turecka a Spojených arabských emirátů, aby se připojili k diskusím tento týden – odkaz na nezápadní ekonomiky, které získávají stále větší politickou váhu jako země G7. . Vidí, že jejich podíl na globálním vlivu klesá.

Biden, který byl skeptický a veřejně vyjádřil obavy z Meloniho verze pravicového populismu, našel ve svém italském protějšku poněkud nečekaného spojence na Ukrajině. Odvrátila se od krajně pravicových vůdců jinde jako silný zastánce pokračující pomoci Kyjevu.

S Bidenem se však neshodnou v řadě dalších témat. Meloniová přirovnala k Trumpovi a vystoupila na Konferenci konzervativní politické akce v roce 2022. Její strana Bratři Itálie má postfašistické kořeny.

„Jsem hrdý na to, že se Itálie představí G7 a Evropě s nejsilnější vládou, jaká kdy byla, to je něco, co se nestalo v minulosti, ale děje se to dnes,“ řekl Meloni podle agentury Reuters v pondělí brzy po volbách do EU A také velkou zodpovědnost.“

Vedoucí představitelé Francie a Německa se potýkají s velmi odlišnými soubory politických okolností. Po vzestupu krajní pravice nyní Macron riskuje uspořádání parlamentních voleb během několika týdnů, což by mohlo vážně poškodit jeho schopnost vládnout během zbývajících tří let jeho funkčního období.

Britský premiér Rishi Sunak vyhlásil v červenci volby, v nichž se očekává, že jeho strana poprvé za 14 let ztratí moc. Kanadský prezident Justin Trudeau – nyní nejdéle sloužící vůdce v G7 – je nepopulární, všeobecné volby budou nutné někdy příští rok. Japonský premiér Fumio Kishida čelí stranickému korupčnímu skandálu, kvůli kterému klesla jeho popularita.

Biden, který celý svůj mandát sliboval oživení tradičních aliancí a obranu Západu, úzce soupeří s rivalem, který byl odsouzen za zločiny a kterého Biden obviňuje z podkopávání samotné demokracie.

Zda bude Trump nebo Biden příští rok u stolu G7, patří mezi velké neznámé, které nad schůzkou visí. Jen málo vůdců té doby by uvítalo návrat k nepřátelství, které charakterizovalo vrcholné schůzky té doby, ať už to byly bitvy o klima na útesu na Sicílii, dohadování o obchodu v quebeckých lesích nebo hádky o to, zda nechat Rusko vrátit se maják v Biarritz. .

Na konci svého funkčního období začal Trump zpochybňovat smysl účasti na shromážděních, unavený z toho, co považoval za nepříjemnou a nevítanou zkušenost.