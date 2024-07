Anuův náhlý odchod dále oslabuje hnutí Renew Europe a jeho tradiční roli krále v Evropském parlamentu.

Liberální skupina Renew Europe v Evropském parlamentu, která v červnových volbách utrpěla bolestné prohry, dostala novou ránu poté, co kontroverzní bývalý premiér České republiky Andrej Babiš oznámil stažení svých sedmi europoslanců z Evropského parlamentu.

To znamená, že Strana obnovy Evropy by klesla z 81 na 74 křesel, což by dále oslabilo její dlouhodobou pozici krále mezi konzervativci a socialisty.

Babiš požádal o vystoupení Anu Party s okamžitou platností.

Vysvětlil, že jeho rozhodnutí pramenilo z rozdílů ohledně imigrační politiky a Zelené dohody, kterou Renew Europe navzdory určitému odporu soustavně podporuje.

„Do evropských voleb jsme šli s tím, že budeme bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví, a chceme zrušit jeho zákaz S vnitřním spalováním „Motory a zásadně změnit Zelenou dohodu,“ řekl Babiš v pátek ráno.

Pokračoval: „Především chceme, aby Česká republika zůstala suverénním státem. Dosavadní jednání ukázala, že ve frakci Renew Europe to nebude možné.“

Bývalý premiér dodal, že bude hledat v Parlamentu novou skupinu, „jejímž prostřednictvím bychom mohli prosazovat náš program“, i když žádné konkrétní jméno nenavrhl.

Miliardář Babiš byl obviněn ze střetu zájmů, zastrašování politických rivalů a využívání offshore struktur k vyhýbání se placení daní. Babiš stál v centru dlouhotrvajícího trestního případu souvisejícího s podvodem ve výši dvou milionů eur z fondů Evropské unie, který vyvolal pouliční protesty. V únoruPodruhé byl zproštěn viny.

Série skandálů vyvolala napětí mezi Babišem a jeho liberálními protějšky v Evropě a vyvolává otázky, jak dlouho může křehký vztah vydržet.

Prezidentka Renew Europe Valerie Heer v reakci na tuto zprávu uvedla, že rozvod byl „dlouho opožděn“ kvůli „populistické cestě“, kterou sleduje organizace Abu Nidal, která se ukázala jako „neslučitelná“ se skupinou.

„Za poslední měsíc se jejich odchylka od našich hodnot dramaticky zvýšila a my jsme toho byli svědky s velkým znepokojením,“ uvedl Haier v prohlášení.

„Neochota Ano pokračovat ve svém závazku k liberálním hodnotám vedla k dnešnímu výsledku, který se obrátil zády k našemu silnému proevropskému přesvědčení a hodnotám.

Heyer, který by příští týden mohl čelit výzvě vedení, předpověděl, že odchod ANO posílí hnutí Obnovit Evropu a učiní jej „jednotnějším“.

Odchod České republiky však přichází v obzvláště kritickou chvíli pro liberály, kteří vidí, jak se jejich politický vliv v Bruselu každým dnem snižuje na nová minima.

Ve čtvrtek Renew Europe oznámila, že se do Evropského parlamentu přidal poslanec Les Engagés, belgická strana. O několik hodin později se ukázalo, že Volt Europe, federální hnutí, které ve volbách získalo pět křesel, bude místo Strany obnovy zasedat se Stranou zelených.

Voltův krok nebyl oficiálně potvrzen, ale předpokládá se, že je založen na složitém vztahu mezi Stranou obnovy Evropy, ANO a nizozemskou Lidovou stranou pro svobodu a demokracii, která nedávno podepsala koaliční dohodu s Geertem Wildersem, jedním z nejvýznamnějších -praví lídři v Evropě.

Hyer se původně zavázala uspořádat hlasování o vyloučení Liberální strany z liberální rodiny, ale po volbách od svých plánů ustoupila, což by Renew připravilo o další místa. Místo vyloučení VVD strana Renewal pravděpodobně vyšle do Nizozemska monitorovací misi, aby zkontrolovala, zda strana nepřekročila nějakou červenou čáru, pokud jde o liberální hodnoty a principy, Euronews. Hlášeno exkluzivně Čtvrtek.

Odchod sedmi poslanců Evropského parlamentu z hnutí ANO posiluje pozici krajně pravicové skupiny Evropských konzervativců a reformistů jako třetí největší formace v Parlamentu, která se oficiálně stala začátkem tohoto týdne, když skupina Evropských konzervativců a reformistů oznámila skupina nových členů.

To už Babiš udělal vyloučit Po vstupu do Konzervativní a demokratické aliance v Evropě je v této skupině již strana současného premiéra Petera Fialy, který Babiše porazil v roce 2021.