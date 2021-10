levná evropská třída

Pokud uvažujete o studiu v Praze nebo ne, řekněte tomu druhému ano. Jako hlavní město České republiky je také známý svými hrady, zachovanými katedrálami (barokní a gotický), středověkými náměstími a živou hudební scénou (červená Velvet zde koncertoval v roce 2015).

Je to také město, které nikdy nespí (šlápněte vedle New Yorku!). Kromě toho, pokud jste se potýkali s post-pandemickým cestovním blues, je tu pro vás dobrá zpráva. Evropa je na vás Protože je Praha v centru – to znamená, že budete výhodou na dálku (a na cenu), pokud chcete navštívit slavná evropská města. Praha Londýn pouze 17 eur zatímco v Praze Mnichov je dostupný za 50 eur.

Maroko, Egypt a Německo – jsme tu také! No, dostal jsem zprávu. Než přejdeme k vážnějším věcem, například proč byste měli studovat v Praze Vyhněte se studentskému dluhuDalší věc, kterou je třeba si na Městě stovek věží povšimnout, je, jak levné je pro studenty.

Studujte v Praze levně nebo zdarma

Je dobře známo, že vysokoškolské vzdělávání v celé České republice je mnohem levnější ve srovnání s jinými evropskými zeměmi (ahem S.Wieden a Norsko).

State unis nabízí bezplatné programy vyučované v českém jazyce. Pokud však český jazyk neovládáte, buďte připraveni zaplatit za kurzy vyučované v angličtině.

Plusem je, že je to mnohem méně, než byste čekali. Existují unis soukromé kurzy s průměrným školným 5 500 eur za rok.

Pokud jste chytrý student, zvážíte také včasné podání žádosti o stipendium a to ještě více sníží vaše náklady. Tady je Někteří tady můžete Podívejte se příští rok.

Cenově dostupné bydlení

Zatímco studujete v Praze, nedělejte si starosti s kompromitováním své životní úrovně. Odhadem 400 EUR za měsíc může jít dlouhou cestu a obvykle stačí na pokrytí ubytování, jídla a dopravy. Šálek kávy vás bude stát 2,50 EUR, levný oběd 5,50 EUR a láhev vína pouze 6 EUR.

toulat se kolem

Evropa má co nabídnout, a pokud se rozhodnete studovat v Praze, jednou z největších věcí, které budete těžit, je její umělecká kultura. O víkendech jsou k dispozici muzea, výstavy a koncerty. Na hlavním městě České republiky je skvělé, že se dá snadno prozkoumat pěšky (další přínos pro zdraví).

Kromě toho jsou tramvaje, autobusy, vlaky a trajekty součástí vysoce efektivního ekosystému veřejné dopravy, který je k dispozici také 24/7. Zahraniční studenti mohou také těžit více zakoupením přenosové karty ve výši přibližně 100 EUR, která trvá rok (!!).

pivní štěstí

Je tu také dobrá zpráva, pokud milujete alkohol, protože Češi jsou na své pivo velmi hrdí. Jak by to mělo být, protože kultura vaření piva je staletou tradicí a téměř jako středověká historie města. Je to základ české kultury a celá země (domov více než 10 milionů lidí) spotřebuje více piva než kterákoli jiná země (včetně Německa).

Budweiser, pivo, které se vždy objevuje v populárních amerických reklamách, pochází z České republiky spolu s další oblíbenou značkou s názvem Pilsner. Pokud se rozhodnete studovat v Praze, vězte, že vaše noční účty budou velmi chladné (průměrně půl litru je pouze 1,30 EUR)

Další tipy, jak ušetřit – a udělejte to! Peníze v Praze

První tip, když se chystáte na studium v ​​Praze, ujistěte se, že nevyměníte své dolary za eura na letišti (užitečný tip, ať jste kdekoli). Letištní poplatky jsou vyšší než ve směnárnách. jdi do Místo toho Xchange Grossmann, který má jednu z nejlepších cen ve městě.

Dále si flashujte své studentské karty. Můžete získat slevy na vše od restaurací po muzea a galerie. Mohl bys Požádejte online o mezinárodní studentský průkaz než dorazíte do Prahy.

Při studiu v Praze je také možné získat brigády. Mohla by být učitelkou angličtiny, chůvou a dokonce i pejskařem. Rychlé vyhledávání Google by vám mělo poskytnout mnoho možností. Je třeba mít na paměti, že pokud jste držitelem studentského víza, placená práce nemůže být vaším primárním zaměstnáním, takže nalezení práce na plný úvazek vyžaduje, abyste se zaregistrovali pro různé dokumenty.