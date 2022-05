Shui Hwa (水 华) byl režisér a scenárista, který si zachoval uměleckou integritu a zároveň zaujal publikum svou jednoduchostí a jemným, ale jasným osobním stylem.

Choi se narodil 23. listopadu 1916 v Nanjingu a v patnácti letech se věnoval levicově dramatickým aktivitám. To mělo vytvořit základ jeho kariéry a učinit jej dnes posmrtně aktuálnějším.

V roce 1933 se Shui připojil k právnickému oddělení univerzity Fudan v Šanghaji a následující rok sloužil jako člen Nanjingské pobočky Ligy levicových spisovatelů.

Vydláždilo by to cestu jeho dlouhodobé kariéře jednoho z nejuznávanějších čínských režisérů, když použil své přezdívku Zhang Shuihua, možná jako „nejsměrovější“.

Choiova tvorba by ale neměla být kategorizována jako levicová kinematografie.

Pojem „levé křídlo“ má konotace nejen v politice na vrcholu stromu, ale v médiích a celých odvětvích sociologie pod ní.

Pro průměrného Číňana ve 30. letech však „levé křídlo“ zůstalo jen dvěma slovy. Laiquan Pang na to odkazuje v „Building New China in Cinema: The Left Chinese Film Movement, 1932-1937“ (Lanham: Rohlmann and Littlefield Publishing; 2002).

Pang poznamenává, že ačkoli tento žánr mohl mít politický záměr, tyto filmy přivedly publikum, které se „v Šanghaji rozšířilo na širokou populaci“, zejména „obyvatele malých měst“, což je termín odkazující, alespoň z hlediska Pohled levičáků, komunita městských spotřebitelů, kteří byli „neosvícení, konzervativní a měli vkus pro populární věci“.

Vzhledem k tomu, že studium čínské kinematografie je nyní na západních vysokých školách a univerzitách populárnější než kdykoli předtím, by delší úvaha o Shuiově pracovním právu byla cenným vědeckým úsilím.

V roce 1950 Choi spolurežíroval film White Haired Girl (白毛女), který získal zvláštní ocenění na 6. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v dnešní České republice.

Další ohlas u kritiky přišel s koncem desetiletí, kdy Choi vystupoval jako sólový režisér v „The Lin Family Shop“ (林家铺子), založeném na povídce napsané Mao Dunem.

Pak ale přišel čínský nepokoj v 60. a 70. letech, který způsobil, že mnozí věřili, že Choi skutečně režíroval svůj poslední film. Tak tomu ale vůbec nebylo.

Osmdesátá léta viděla Shui v režisérském křesle znovu pro další filmy podle děl slavných autorů; 1981 „Litování minulosti“ (伤逝), adaptováno podle Lu Xunova příběhu; a „Modré květiny“ z roku 1984, založené na povídce Li Guowena „Zatmění Měsíce“ (月食).

Choiovo uznání za jeho práci v oboru po 4 desetiletí přišlo v roce 1995. Na oslavu 90. narozenin čínské kinematografie byl Choi oceněn cenou režiséra na Chinese Century Film Awards.

Shui zemřel na nemoc v Pekingu ve věku 79 let dne 16. prosince 1995. Přísný tvůrčí postoj tohoto velkého Nanjingu přetrvává pro zájemce dodnes. film. Stříbrná plátna v Říši středu.