Letci požadují Lukase Sedláka z Avalanche z ústupků NHL

Aby se přední část ještě více prohloubila, Flyers si ve středu zajistili útočníka Johna Tortorellu, kterého zná z dob svého působení v Columbusu. Klub požadoval, aby se Lukáš Sedlák vzdal ústupků ze strany laviny. Devětadvacetiletý hráč hrál za Tortorella Blue Jackets v letech 2016-2017 až 2018-2019. Po posledních třech sezónách v KHL se Sedlák v létě vrátil do NHL, když podepsal roční smlouvu na 800 000 dolarů s Avalanche. Ve třech zápasech s Coloradem odehrál Sedlák 7:42 minuty na zápas, vyslal pět střel a čtyři zásahy a vyšel bez branek s jednou střelou. Jeho nejlepší sezóna v NHL přišla v nováčkovském ročníku 2016-17 s Tortorellou. Původní český hráč zaznamenal v 62 zápasech za Blue Jackets, kteří vedli 50-24-8, sedm branek, šest asistencí a 10 branek. Sedlak (6-0/205) je viděn pro svou poziční všestrannost a schopnost hrát centra nebo křídlo. Tortorella zdůraznil, že je to důležité pro trenéra. Aby uvolnili místo pro Sedlaka na soupisce, Flyers přivedli Olleho Lycksella zpět do dceřiné společnosti AHL Lehigh Valley. Vzhledem k tomu, že to bylo právě dnes odpoledne, neočekávejte, že uvidíte Sedlaka v sestavě dnes večer, když 3-0-0 Flyers navštíví Panthers (19:30 ET/TNT). Flyers ho pravděpodobně poprvé představí v sobotu proti Predators v Nashvillu, TN (20:00 EST/NBCSP+). Odebírejte a hodnoťte Flyers Talk Apple podcast | spotify | Sešívačka | Článek 19 | Youtube

