Lékaři varují před možnou dvojitou pandemií chřipky a COVID-19

Chřipková sezóna byla v loňském roce mírná, což podle některých odborníků bylo důsledkem nošení roušek a sociálního distancování se za účelem prevence COVID-19, ale masek je v této sezóně méně, což má lékaře obavy z možnosti „pandemie“: případy chřipka a koronavirus … “Existují určité obavy, že protože lidé nebyli v minulém roce chřipce vystaveni, bude přirozená imunita o něco menší a v důsledku toho může letos dojít k vážnější chřipkové sezóně,” řekl Dr. John Goldman z UPMC. Typická chřipková sezóna již zatěžuje systém zdravotní péče, řekl Goldman. „Přidejte k COVID chřipku a budeme buď v rámci svých sil, nebo mimo ni,“ řekl. „Očekáváme, že uvidíme vyšší případy chřipky,“ řekl doktor Eugene Curley z WellSpan Health. Curley uvedl, že aby se zabránilo vážnému onemocnění lidí a aby nemocniční lůžka stále ošetřovala pacienty s COVID-19, měli by být lidé očkováni proti COVID-19 i chřipce. „Pořiďte si vakcínu pro oba,” řekl Curley. „Toto je nejlepší způsob, jak zabránit chřipce nebo COVID-19.” Ne všechny děti mohou dostat vakcínu COVID-19, ale většina může dostat očkování proti chřipce. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí doporučují, aby každý, kdo má 6 měsíců nebo více, dostal očkování proti chřipce. „Byl by to také nejlepší způsob, jak se vyhnout takzvané pandemii dvojčat a dostat se z pandemie COVID-19,“ řekl Curley. Lékaři doporučují očkování proti chřipce v říjnu, takže ochrana bude trvat po celou sezónu a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvedly, že lidé mohou bezpečně dostat vakcíny proti chřipce a COVID-19 současně.

