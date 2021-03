Lékaři uvedli, že vedlejší účinky vakcíny Covid-19 lze zaměnit za příznak rakoviny prsu.

Ženy, které dostanou vakcínu. Ne 6, – Novinky v 6:00 Pittsburgh Action News 4, reportérka Marcy Cipriani s vedlejším účinkem, který je chybný jako příznak rakoviny prsu. Marky: Odborníci varují, že vakcína COVID-19 může způsobit otoky a otoky vláknitých uzlin vašeho hrdiny, které by mohly být zaměněny za rakovinu prsu. Ačkoli tomu tak není, může to být děsivé a lékaři chtějí, abyste si uvědomili, že se to může stát. Udělal jsem to Pam Lynn. >> První snímek jsem dostal v prosinci a druhý v lednu. Pak jsem dostal MAMMOGRAM o čtyři dny později. O dva dny později jsem dostal telefonát s tím, že existují nějaké abnormality, což je děsivé a je to na vaší levé straně a já na této straně vlastně mám rakovinu prsu, takže jsem byl nespecifický. Marky Lynn musela čekat týdny: Na sonogram, kde lékaři uvedli, že její zvětšené lymfatické uzliny jsou vedlejším účinkem vakcíny. >> Posláním lymfatických uzlin je mít efektivní reakci na vakcínu a vytvářet protilátky, které nás ochrání, pokud se nakazíme virem, takže jejich úkolem je rozšiřovat se a pracovat přesčas, takže se jedná o normální reakci. Marcy: The Legionnaires ‘Network, Dr. Někteří lidé se cítí nafouknutí, říká Robin Sobolyowski. V jiných případech, jako je LYN’S, se během vyšetření objeví zvětšené lymfatické uzliny. >> V případě radiografie, kdy vidíme lymfocyty v paži, které se nacházejí poblíž místa, kde dostaneme injekci vakcíny, jsou tyto lymfatické uzliny jako první respondenti. Toto je přední linie a oni vyrostou první. Marky: Lynn – >> Bylo to lepší. Marky: Tato zpráva byla relaxací a varováním pro ostatní, aby upoutali pozornost, ale věděli, že krátká živá žárovka může být pouze vedlejším účinkem vakcíny. Doktor. Sobolyowski a další odborníci navrhují, abyste počkali 4–6 týdnů

Lékaři uvedli, že vedlejší účinky vakcíny COVID-19 lze mylně považovat za příznak rakoviny prsu Vedlejší účinky vakcíny COVID-19 Aktualizováno: 19:22 EST 11. března 2021

Lékaři říkají, že zduření lymfatických uzlin a hrudky v podpaží jsou vedlejším účinkem vakcíny COVID-19. „Úkolem lymfatické uzliny je získat odpověď na vakcínu a vytvořit protilátky, které nás chrání, pokud ji získáme,“ řekl virus dr. Robin Sobolyevskij. „Jejich úkolem je rozšiřovat se a pracovat přesčas, takže je to přirozená reakce.“ Pam Lin neměla oteklé lymfatické uzliny, ale řekla, že mamograf, čtyři dny po druhé dávce vakcíny, vykazuje abnormality. Lynn řekla, že existují určité deformity, což je děsivé, a ona je na vaší levé straně a já už mám na této straně rakovinu prsu, takže mě to dvojnásobně trápilo, “řekla Lynn, že čekala týdny na ultrazvuk, protože lékaři si uvědomil, že otok byl přítomen. Na obrázcích to byl výsledek vakcíny. Společnost pro mamografii varuje, že tento nežádoucí účinek může napodobovat příznaky rakoviny prsu, a doporučuje naplánovat screeningové testy buď před první dávkou vakcíny, nebo 4 -6 týdnů po druhé, aby se dosáhlo přesného odečtu.Mamografie, kde vidíme lymfatické uzliny v podpaží, které se nacházejí poblíž místa, kde dostaneme vakcínu, jsou tyto lymfatické uzliny jako první reagující. Toto je přední linie a nejprve se přiblíží, řekl Dr. Sobolevskij. Lékaři tvrdí, že zduření lymfatických uzlin a hrudky v podpaží jsou vedlejším účinkem vakcíny COVID-19. „Úkolem lymfatických uzlin je ve skutečnosti mít odpověď na vakcínu a vytvářet protilátky, které by nás chránily, pokud se nakazíme virem,“ řekl Dr. Robin Sobolyevsky ze společnosti Allegheny Health Network. „Jejich úkolem je rozšiřovat se a pracovat přesčas, takže je to přirozená reakce.“ READ Odlehlé himálajské jezero zaplňují stovky koster. Jak se tam dostali? Pam Lin neměla oteklé lymfatické uzliny, ale řekla, že mamograf, čtyři dny po druhé dávce vakcíny, vykazuje abnormality. „Zavolal jsem, že existují nějaké deformity, což je děsivé a je to na vaší levé straně a na té straně už mám rakovinu prsu, takže jsem byl dvojnásobně nestabilní,“ řekl Lin. Lynn uvedla, že čeká týdny na ultrazvukové vyšetření, protože lékaři si uvědomili, že otok na obrázcích byl výsledkem vakcíny. Asociace pro mamografii varuje, že tento nežádoucí účinek může napodobovat příznaky rakoviny prsu, a doporučuje si naplánovat screeningové testy buď před první dávkou vakcíny, nebo 4–6 týdnů po druhé, aby bylo možné získat přesné údaje. „V případě mamogramu, kde vidíme lymfatické uzliny v podpaží, které se nacházejí poblíž místa, kde dostaneme vakcínu, jsou tyto lymfatické uzliny jako první reagující osoby. Jedná se o přední linii a budou nejprve zvětšeny,“ řekl Dr. Sobolevskij.