Leila Annie Fernandezová zaznamenala své úvodní vítězství v postupu v olympijském tenise

Kanaďanka Leila Annie Fernandezová v sobotu bojovala o porážku Ukrajinky Dayany Yastremské, aby postoupila do druhého kola tenisového turnaje na olympijských hrách v Tokiu.

Fernandez, nasazený 72 na WTA Tour, porazil světovou jedničku 46, 6-3, 3-6, 6-0 na tenisovém kurtu Ariake v Tokiu.

Je to osmnáctiletý olympijský debut z Lavalu v Kew. Poté bude hrát v České republice Barboru Krejšíkovou – šampionku French Open v roce 2021 – poté, co její soupeřka Zarina Diasová kvůli zranění odejde z Kazachstánu.

Zatímco se Jastremesca vrátila, aby našla svůj rytmus ve druhém setu, Fernandez si udržela sílu během třetího setu. Kanaďan otočil tři ze čtyř bodů.

„Jsem se sebou velmi spokojený,” řekl Fernandez. „Bojovala o každý bod … je to skvělá hráčka.”

Teplo v Tokiu bylo samo o sobě bitvou.

Najděte živé přenosy, musíte sledovat videa, nejnovější zprávy a další v jednom balíčku, který je ideální pro olympiádu. V návaznosti na tým Kanady nikdy nebylo jednodušší ani vzrušující. Více z Tokia 2020

„Snažila jsem se říct si, že jsem dobrá – právě jsem to překonala, překonala tuto překážku,“ řekla.

Fernandez hrála svou hru asi po 12 hodinách chůze v pátek na zahajovacím ceremoniálu v rámci týmu Kanady.

„Je to moje první olympiáda,” řekla. „Opravdu jsem chtěla udělat tu procházku, i když jsem měla příští den hrát. Prostě jsem musela být psychicky připravena na obtíže z následujícího dne a myslím, že jsem to zvládla celkem dobře . “ .

Řekla, že vidět, jak ostatní soutěžící postupují s hrdostí a sebevědomím, bylo pro ni inspirací.

„Dalo mi to větší nadšení dostat se na hřiště a vydat ze sebe maximum.“

Sledovat | Fernandez postupuje do druhého kola:

18letá Layla Annie Fernandez z Lavalu v Kew. O postup do druhého kola zvítězila nad Ukrajinkou Dianou Yastremskou 6: 3, 3: 6, 6: 0. 1:01

Mezitím Gabriela Dabrowski a Sharon Fishmanová v prvním kole čtyřhry prohrála svůj úvodní zápas 7: 6 (3), 6: 4 s Brazilkou Luisou Stefaniovou a Laurou Pegosiovou.

V sobotu světové číslo 8 Iga Swatic z Polska, světové číslo 12 Belinda Bencic, Švýcarka Victoria Golubeková, Elena Rybakina z Kazachstánu, Řecká Maria Skari, Řecká Maria Skari, Německá Anna-Lena Friedsamová, Srbka Nina Stojanovic, Japonka Misaki Doi a Švédka Rebecca Peterson postoupila v sobotu. Paula Padusa ze Španělska, Markéta Vondrosová z České republiky a Anastasia Pavlyuchenkova z Ruského olympijského výboru. Česká republika Barbora Krejšíková také postoupila, když soupeřka Zarina Dias z Kazachstánu propadla v prvním setu 5-2.

Z mužské strany si kanadský Felix Auger-Aliassime z Montrealu zahraje v neděli v prvním kole Andyho Murraye, který vyhrál zlato v Londýně 2012 i v Riu 2016.

zahřátí problému

Když se v sobotu otevřel olympijský tenisový turnaj, teplo a vlhkost se rychle staly hlavním problémem. Teplota vzrostla na 34 ° C a teplotní index přesáhl 38 ° C.

„Jen se necítíš dobře,“ řekla Pavlyuchenková. „Takže mě to vůbec nebavilo.“

Pavlyuchenkova, letošní finalistka French Open, si ve druhé sadě nacpala sněhové obaly na sukni jednou změnou a pokusila se upravit trubku určenou k foukání studeného vzduchu na hráče.

„Není snadné najít správnou polohu, protože je to jen na sedadle a někdo ho musí držet, aby na vás vyfoukl vzduch,“ řekla.

Led se také tál v nádobách vedle dvora.

“Pokaždé, když jsem si musel vzít ledový obklad nebo ledový ručník, nebyla vůbec zima,” řekla Pavlyuchenková. „Očekávali horko a nebylo to pro nás stoprocentně připraveno.“

Pavlyuchenkova však porazila italskou Sarah Errani 6: 0, 6: 1, i když se po zápase potřebovala hodinu vzpamatovat, než mohla mluvit s novináři.

Mezitím je nabídka Novaka Djokoviča o zisk zlata stále naživu a dobře po jeho rutinním vítězství 6-2 6-2 nad 139. nasazeným bolívijským Hugem Delinem.

Nejlépe hodnocený Srb se snaží stát se prvním mužem, který ve stejném roce vyhrál všechny čtyři velké tenisové tituly a individuální zlatou olympijskou medaili.

Také trpěl horko.

„Cítíte se neustále dehydratovaní,“ řekl Djokovič, který hrál později v den, kdy byla polovina hřiště ve stínu. „Nedochází k žádné cirkulaci vzduchu.“

Druhý osamělý Daniil Medveděv, který na olympiádě v Tokiu soutěží také za Čínskou republiku, popsal, co se stalo „nejhorší“ soutěží, kterou měl po vyřazení kazašského Alexandra Bublika 6–4, 7–6 (8).

„Nebudu lhát,” řekl Medveděv. „Ale musíš hrát.” „Toto je olympiáda, jdeš o medaili. Nejsi tady, abys plakal nad žárem.“

Daniil Medveděv z Ruského olympijského výboru se uklidnil po změně během sobotního tenisového zápasu s kazašským Alexandrem Bublikem. (Patrick Simansky / Associated Press)

Medveděv navrhl, aby organizátoři přesunuli všechny zápasy na večer, aby nedocházelo k dennímu horku.

„Nemyslím si, že by něco změnili uprostřed turnaje, ale dá se to,“ řekl. „Myslím, že skutečnost, že mezi změnami máme jen minutu, je vtip … měla by to být 1:30 jako v jiných ligách.“

Djokovič souhlasil.

„Upřímně to nechápu,“ řekl a dodal, že pozdější starty by kvůli časovému posunu lépe vyhovovaly provozovatelům vysílání v USA a Evropě.

Sledovat | Djokovič odpluje, aby vyhrál první kolo v Tokiu:

Srb Novak Djokovič v sobotu v Tokiu 2020 porazil Bolívijce Huga Belena 6: 2 6: 2. 8:11

Existují pravidla extrémních veder, která vyžadují 10minutovou přestávku mezi druhou a třetí sadou, pokud to hráči požadují. Hra může být také pozastavena, pokud interní poradní skupina považuje podmínky za nebezpečné – v takovém případě bude hra pokračovat na hlavním kurtu pod zatahovací střechou.

V dalších mužských soutěžích dvouhry vyřadili v sobotu dva italští hráči soupeře z hostitelské země Japonsko. Ital Lorenzo Sonego porazil Taro Daniela ve třech setech, zatímco Fabio Fognini porazil Yuichi Sugita ve dvou setech.

Mezi další vítěze mužského týmu patří Chorvat Marin Čilič, Španěl Alejandro Davidovič Fokina, Pablo Karino Posta a Aslan Karatsev z Ruského olympijského výboru, Nikoloz Basilashvili z Gruzie, Ugo Humbert a Jeremy Chardy z Francie, Němec Jan-Lennard Struve a Miomir Kikmanovic. ze Srbska, Igor Gerasimov z Běloruska, John Millman z Austrálie a Sumit Nagal z Indie.