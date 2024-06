Legendární komiksové umění Marvel pro Marvel vs. Capcom 2, jaké jste ještě nikdy neviděli

Začátkem tohoto týdne během Nejnovější živé vysílání pro nintendoCapcom šokoval svět bojových her překvapivým odhalením… Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classicsbezprecedentní sbírka sedmi populárních crossover her mezi… Vydavatelé komiksů a videoher– Včetně jednoho z nejvíce Populární bojové hry pořád, Marvel vs. Capcom 2.

Je to poprvé za několik let, kdy budou některé z těchto her opět legálně dostupné ke koupi poté, co digitální verze zmizely z obchodů napříč herními platformami kvůli problémům s právy. za MvC2, Bojový set Marvel vs. Capcom Zahrnuje arkádovou hratelnost s bočním posouváním trestanec, A pět dalších crossover bojových her: X-Men: Děti atomu, Marvel Super Heroes, Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, Marvel Super Heroes vs Street FighterA X-Men vs. Street Fighter. Zahrnuje však také bonusové funkce, včetně sbírky koncepčního umění v umělecké galerii a práce s propagačními postavami vyvinutými společností Capcom pro každou hru – z nichž některé nebyly nikdy dochovány v tak vysokých detailech a my už nyní ochutnáváme, jak to je slavné.

Bojová kolekce MARVEL vs. CAPCOM: Arkádová klasika – ohlášen trailer

Oficiální stránky Capcom Sbírka byla aktualizována o sadu stránek pro každou ze zahrnutých her – a na těchto stránkách jsou verze skřítků a postav ve vysokém rozlišení, které byly v této podobě dříve zpřístupněny jen zřídka. Za zvláštní zmínku stojí stránka pro Marvel vs. Capcom 2, která obsahuje verze ilustrací postav ve vysokém rozlišení pro všech 56 postav Marvel a Capcom na soupisce od legendárního japonského umělce Benguse. Bengus je dlouholetým spolupracovníkem Capcomu a jeho ilustrace napříč generacemi her jsou ikonické, ale jeho práce na… Marvel vs. Capcom 2 Je navždy milován, a to z dobrého důvodu. Nádherné barvy, umění a stínování cel nabízejí jednotnou estetiku, která spojuje obě strany herního seznamu do ucelené kolekce rváčů – ale zejména pro Marvelovu stranu Bengus přebírá některé z definitivních návrhů 90. let. X-Men, Avengers a mnozí z nejslavnějších padouchů byli přímo v nebi.

Pro mnoho fanoušků jsou Bengusovy verze Spider-Man, Captain America, Cyclops, Magneto a další legie… a Verze těchto postav, a to nejen ve vztahu k herní historii Marvel, ale také v historii komiksu. Vidět jej vystavený a uchovaný, konečně v této kvalitě, je nádhernou oslavou jednoho z největších komiksových umělců Marvel naší doby – i když Benjos nikdy neměl příležitost ilustrovat komiks pro vydavatele. Na stránkách Capcomu je spousta skvělých uměleckých děl, ale proklikejte se a uvidíte novou éru hrdinů Marvelu způsobem, jakým jsme je dosud mohli vidět jen zřídka.