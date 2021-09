Landsat 9, dosud nejvýkonnější satelit NASA, bude vypuštěn z typu Landsat „go“ v pondělí.

NASA v pondělí (27. září) vyčistila svůj nejnovější výkonný satelit pro pozorování Země, aby byl vypuštěn na oběžnou dráhu z kalifornského pobřeží.

zavolal satelit Landsat 9, na cestě ke startu ze základny vesmírných sil Vandenberg na vrcholu Střela Atlas V. Představuje United Launch Alliance. Vzlet je zaměřen na 14:12 EDT (11:12 PDT nebo 1812 GMT)

„Kosmická loď, raketa Atlas 5 a veškeré vybavení na dosah, jsou připraveny,“ řekl novinářům na sobotní (25. září) tiskové konferenci administrátor NASA Tim Dunn. Dodal, že mise má 30minutové okno na start z Vandenberg Space Launch Complex 3E.

malá čtyřka kostky Rovněž vzlétne na oběžnou dráhu s Landsatem 9. Dva z nich budou v rámci výzkumu NASA studovat sluneční vítr a atmosféru exoplanet. Dunn řekl, že další dva vykonávají dvě nezveřejněné mise k americkým vesmírným silám.

Umělecká ilustrace družice NASA pro pozorování Země Landsat 9 na oběžné dráze. (Obrazový kredit: NASA)

Landsat 9 bude devátým a nejpokročilejším satelitem, který bude zkoumat Zemi shora Program Landsat, společné úsilí NASA a amerického geologického průzkumu, které poskytuje statické snímky naší planety téměř 50 let. Je vybaven kamerou s vysokým rozlišením a citlivým infračerveným senzorem, který společně dokáže zobrazit Zemi v 11 spektrálních pásmech a rozlišit objekty široké až 15 metrů. Družice musí obíhat Zemi ve výšce asi 435 mil (705 kilometrů) nad póly planety.

„Satelity Landsat téměř 50 let dokumentují měnící se krajinu na Zemi,“ řekl na tiskové konferenci Michael Egan, manažer programu NASA Landsat. „Landsat 9 vylepší a rozšíří tento jedinečný rekord pro naši planetu.“

Landsat 9 bude schopen zobrazit celou Zemi každých 16 dní. V kombinaci s daty od jeho předchůdce Landsat 8Egan, který byl vypuštěn v roce 2013 a stále se používá, řekl, že tyto dva satelity by mohly pokrýt celou Zemi každých osm dní. Landsat 9 je navržen tak, aby na oběžné dráze vydržel alespoň 5 let, aby nahradil satelit Landsat 7, který se také dnes používá.

Satelity Landsat studují Zemi od roku 1972. Toto nepřetržité pokrytí je klíčové pro sledování změn Země, zejména proto, že planeta čelí extrémnějšímu počasí, silným bouřím, požárům a dalším dopadům změny klimatu, uvedli představitelé mise.

„Jak víme, změna klimatu je skutečná,“ uvedla na tiskové konferenci Tania Trujillo, náměstkyně ministra pro vodu a vědu ministerstva vnitra. „Software Landsat je vynikajícím nástrojem, který pomáhá řídit naše úsilí porozumět a dokumentovat změny, které denně vidíme.“

Northrop Grumman postavil NASA 750 milionů dolarů Landsat 9, přičemž tým mise snížil z původního rozpočtu 90 milionů dolarů, řekl v sobotu novinářům Thomas Zurbuchen, zástupce správce NASA pro vědecké mise.

Byla to dlouhá cesta k odpalovací rampě satelitu Landsat 9. Družice měla původně vypustit 16. září, Ale mělo to zpoždění až do 23. září Kvůli nedostatku tekutého dusíku spojeného s probíhající pandemií COVID-19. Silný vítr způsobil další zdržení až do 27. září.

Mise také odstartuje o minutu později, než bylo plánováno, aby se předešlo možnosti kolize se satelitem NASA Calypso/CloudSat na oběžné dráze, řekl Dunn. V současné době předpověď počasí předpovídá 60% šanci na dobré podmínky v době spuštění.

Pokud NASA a United Launch Alliance nejsou schopny vypustit Landsat 9 v pondělí, bude v úterý k dispozici záložní startovací okno s očekávanými podobnými povětrnostními podmínkami.

