Lake Park, druhák Vachlin, přistoupil k inkluzivnímu titulu

Karl Vacklin z Lake Park hledal jen jedno malé přistání. Nový student byl tedy šokován, když se mu podařilo vytvořit šest z nich.

„Měl jsem problém s vytrvalostí rytířů po celý rok,“ řekl Väcklin. „To se nestalo. V posledních dvou týdnech jsem se k žádnému z nich nezavázal. Ale tento týden se to změnilo. Byla to moje mentalita. Věděl jsem, že to dokážu, a udělal jsem to.“

Vachlin využil těchto dokonalých přistání k zisku titulu víceboje v sekci Lake Park v sobotu v Medíně. Vachlin zaznamenal 53,15 a také vyhrál kruhy (8,55), bradla (9,50) a vysokou tyč (9,40).

Trenér Lake Park Frank Novakovsky řekl: “Je to velmi nedílné.” „Letos na své rutině opravdu tvrdě pracoval. Zjevně měl nějaké zkušenosti s přijetím. Vynaložil však velké úsilí, aby se soustředil na styl a formu nezbytnou pro zasažení skupin.“

Prospect vyhrál sekční týmový titul se skóre 137,75. Rytířům se poprvé představilo, státní tým, který se setkal od roku 2006. Soutěž týmu příští sobotu v Hoffman Estates bude v 11 hodin.

Trenér Prospect Julian Bessler řekl: „Hodně nám chybělo, ale vyhráli jsme skupinu.“ „Naši muži pracovali dost tvrdě, aby se dostali na toto místo, a jsem rád, že se jim to líbilo. Vezmeme to. Nyní můžeme přijít zezadu ve stavu a doufat, že to uděláme lépe.“

Prospect vedl Joe Cal, který se ve všech věcech umístil na druhém místě s 51,25. Cale také vyhrál trezor s 9,15.

Callahan Kraft se také umístil na vysoké úrovni za Knights, když ve všech věcech obsadil páté místo s 48,20. Nathan Strachia, Michael Maggio, Benjamin Benigno, Owen Kowalczyk a Paul Minorczyk také počítali své skóre za rytíře.

Na druhém místě skončil Hoffman Estates s 129,35. Alex Sirwatkiewicz vedl sokoly, kteří vyhráli podlahu (9,25) a stali se Hoffmannovou první gymnastkou od roku Jared Erlenbo v roce 2002 (podlaha, smyčky), aby získal titul v kategorii dvouhry.

Serwatkiewicz také skončil čtvrtý v all-around s 48,50.

„Doufal jsem, že ve skupině zvítězím,“ řekl trenér Hoffman Estates Ryan Brown. „Podnikáme kroky. Všichni tito chlapci jsou mladíci a druháci, takže se vracíme a budeme na tom pracovat.“

Lake Park se umístila na třetím místě s 127,05. Lancerové ztratili Octavii Otten ve všech aspektech kvůli zranění z minulého týdne v praxi. Bez něj měl Lake Park v hrdlovém koni jen dva konkurenty, prsteny a vysoký falus.

Lancerové měli solidní výkon od druhého Ryana Čecha, který skončil ve všech aspektech na třetím místě s 51,05 a na koni na hlavě vyhrál s 8,35.

„To bylo nešťastné,“ řekl Novakovskij. „Stále přistupujeme k praxi a snažíme se vydat maximum. Vyzval jsem naše muže a podívám se, co jsme dnes mohli udělat.“