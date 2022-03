Laila Fernandez a Denis Shapovalov postupují do třetího kola v Indian Wells

Kanaďané Denis Shapovalov a Lila Fernandez se v sobotu kvalifikovali do třetího kola turnaje BNP Paribas Open.

Shapovalov vstal z Richmond Hill v Ontonu, aby porazil Španěla Alejandra Davidoviče Fokinu 4-6, 6-4, 6-2 v zápasech druhého kola. Zápas trval dvě hodiny a 34 minut.

První zápas Kanaďanů na turnaji byl po vítězství v prvním kole v Indian Wells.

O dvě hodiny později Fernandezová z Lavalu v Kew porazila 20letou Američanku Amandu Anisimovou 2:6, 7:6 (0), která skončila. V 1:36:03.

A Anisimová po prohraném tiebreaku ve druhém setu odstoupila.

Nastal náhlý a neočekávaný obrat událostí poté, co se zdálo, že Fernandes zápas prohrál jen pár minut předtím.

Kanaďan vybojoval mečbol v devátém utkání druhé skupiny a snížil na rozdíl 5:4. Pak si 19letý hráč zajistil tři po sobě jdoucí mečboly, když propadl 0-40 a zlomil Anisimovou.

V jedenácté směně Fernandes překonal dva brejkboly, než ovládl tiebreak 7:0.

Proč uslzená Anisimová řekla předsedajícímu rozhodčímu, že nebude moci v utkání pokračovat, nebylo jasné.

Fernandezová po obhajobě svého druhého titulu na okruhu WTA v Monterrey Open vyřadila ve třetím kole Shelby Rogersovou ze Spojených států.

Dříve na stejném kurtu našel 13. nasazený Shapovalov svůj rytmus a v klíčovém třetím setu se začal protahovat. Svého soupeře zlomil ve třech po sobě jdoucích hrách na podání a vedl 5-1.

Třetí set, který trval 43 minut, zakončil Kanaďan působivým returnem za tři body.

Shapovalov zakončil konfrontaci se sedmi esy a 30 vítěznými, podařilo se mu překonat 57 nevynucených chyb a devět dvojchyb.

Dvaadvacetiletý hráč se v dalším kole střetne s tvrdou Američankou Riley Opelkou.

Po shození prvního setu zabojoval Shapovalov ve druhém.

Rozdíl byl sedmý dlouhý zápas, ve kterém Davidovič Fokina, který je na 45. místě na světě, získal čtyři brejkboly, než se Kanaďan nakonec kvalifikoval jako pátý. To byla jediná servisní přestávka ve skupině.

Medveděv debutoval na světové jedničce

Daniil Medveděv porazil v sobotu v Indian Wells Tomáše Macháka 6-3 6-2 v prvním ruském zápase od jeho vzestupu na světovou jedničku.

Medveděv svého českého rivala rychle zapracoval a Mshaka dokončil za něco málo přes hodinu. Rus získal 80 procent bodů při prvním podání a zachránil jediný brejkbol, kterému čelil.

Rafael Nadal nezahajoval svou snahu o čtvrtý titul v Indian Wells tak snadno. Tréninkový partner Sebastian Korda ho dotlačil až k limitu, než vyhrál 6-2, 1-6, 7-6 (3), čímž Nadal letos zaznamenal bilanci 16-0.

„Začal jsem hrát trochu víc kříže s forhendem a trochu tišeji,“ řekl Nadal. „Udělal jsem dvě chyby a dokázal jsem se zachránit.“

Nadal vyhrál v lednu Australian Open poté, co vytvořil svůj rekordní 21. turnaj a zlomil remízu s Rogerem Federerem a Novakem Djokovičem. Další tituly získal v Melbourne a Mexiku.

Nadal ve třetím setu propadl 5:2, než vyhrál čtyři hry v řadě, když dvakrát brejknul od Kordy a postoupil 6:5. Korda dostal 6-all, aby si vynutil tiebreak. Korda, 38. nasazený, vedl 3-2 a poté Nadal získal pět bodů v řadě, aby uzavřel dvouapůlhodinový zápas.

„Je to jeden z nejlepších hráčů všech dob,“ řekl Korda. „Je velmi žhavý. Letos neprohrál ani zápas.“ „Bylo to trochu ho tlačit přes okraj, což je skvělé. Ukazuje to hodně z mé hry a jak nebezpečné to je proti silným soupeřům.“

Před zápasem se Nadal odhlásil z Miami Open, které začíná 21. března. Trpí chronickým onemocněním levé nohy.

Začátkem tohoto týdne obdržel Medveděv trofej na oslavu svého umístění v čele žebříčku ATP Tour. Odebral Djokoviče, který nesměl hrát do Spojených států, protože nebyl očkován proti COVID-19.

Medveděv se musí dostat do čtvrtfinále v poušti, aby zůstal na špici.

„Pokud to prohraju, protože buď odehraju špatnou hru, nebo můj soupeř odehraje skvělou hru, pak je tu další turnaj v Miami,“ řekl. „Takový je tenis, každý týden je nový příběh. Teď je týden Indian Wells a já z něj chci udělat dobrý příběh.“

Daniil Medveděv z Ruska odpovídá po bodu proti Tomáši Mackovi z České republiky na sobotním tenisovém turnaji BNP Paribas Open v Indian Wells v Kalifornii. (Marcio Jose Sanchez/The Associated Press)

Hraní bez vědomí

Medveděv patří mezi hráče z Ruska a Běloruska, kteří v Indian Wells soutěží bez vlajek, symbolů a hymen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Rozhodnutí o zrušení jejich národní identity přijala Mezinárodní tenisová federace a obě kola.

„Rozhodnout rozhodně není na mně,“ řekl Medveděv. „Dodržuji pravidla. Chci hrát svůj oblíbený sport.“

Dalšími nasazenými vítězi byli: Casper Rudd č. 8, obhájce titulu Cameron Norrie, č. 15 Roberto Bautista Agut, č. 17 Riley Opelka a č. 19. Carlos Alcaraz.

Paulini omráčí Sabalenku

Ve hře žen Yasmine Paoliniová porazila ve druhém kole druhou nasazenou Arinu Sabalenkovou z Běloruska 2-6, 6-3, 6-3 a zajistila Itálii první výhru v kariéře nad hráčkou z top 10. Sabalenka vypálila osm es s 10 dvojchybami.

„Po prvním setu jsem nečekal, že zápas vyhraju,“ řekl Paolini. „Ale pak jsem tomu začal bod po bodu věřit. Začal jsem střílet míč lépe, hlouběji a hlouběji do pole.“

Ve 46 letech vyhrála Paolini loni svůj první singlový titul na WTA Tour a po Australian Open se dostala do top 50.

Dalšími vítězkami jsou: Annette Kontaveit, č. 6 Maria Skari, č. 27 Petra Kvitová.

Ósaka se brzy ukloní s pláčem

Naomi Ósakaová, šokovaná ponižujícím výkřikem diváka, prohrála v sobotu večer ve druhém kole 6:0, 6:4 s Veronikou Kudermetovou.

Ósakaová v prvním setu prohrávala 3:0, když žena na tribuně zjevně zakřičela: „Ósako, ty nenávistná.“ Japonská hvězda přistoupila k rozhodčímu židle a nezvykle požádala, aby použil mikrofon k promluvě k davu.

Na hřišti se objevil moderátor k dlouhé diskusi s Ósakaovou, zatímco Kudermetová čekala za základní čárou na pokračování zápasu.

Po zápase Ósakaová promluvila k publiku a po tvářích jí stékaly slzy. Řekla, že důvodem, proč byli fanoušci naštvaní na ni, bylo to, že nedávno sledovala video, jak Serena a Venus obtěžují fanoušci v Indian Wells v roce 2001. Sestry bojkotovaly turnaj roky, dokud se nakonec nevrátily.

Ósakaová uvedla, že bojovala s depresemi po vítězství na US Open v roce 2018. Loni se z French Open odhlásila, aby se postarala o své duševní zdraví.