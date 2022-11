Kyjev: Íránští poradci zabili s ruskou pomocí na Krymu na Ukrajině

Vysoký ukrajinský bezpečnostní činitel potvrdil zabití íránských vojenských poradců na Krymu a varoval před zacílením na jiné Íránce na okupovaném ukrajinském území na podporu invaze Moskvy.

Oleksey Danilov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, uvedl, že Íránci byli přítomni Krym Na pomoc Rusku létat s ozbrojenými drony Shahed-136 poskytnutými vládou Teheránu, ale neuvedl, kolik lidí bylo na Ukrajině zabito.

hlásí v izraelský tisk V říjnu podle něj zahynulo 10 ukrajinských vojenských úderů na okupovaném Krymu. Danilov dal jasně najevo, že cílem bude jakákoli další íránská vojenská přítomnost.

„Neměli byste být tam, kde byste neměli být,“ řekl Danilov v rozhovoru v Kyjevě. Byli na našich pozemcích. Nepozvali jsme je sem, a pokud budou spolupracovat s teroristy a podílet se na zničení našeho národa, musíme je zabít.“

Vlna za vlnou ruských leteckých útoků, včetně útoků bezpilotních letounů a raket, se od října zaměřovaly na ukrajinskou civilní energetickou infrastrukturu a vyřazovaly energii, protože v zemi začínají padat zimní mrazy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl na zasedání Rady bezpečnosti OSN ve středu pozdě, že útoky byly „jasným zločinem proti lidskosti“ a řekl, že Kyjev předloží rezoluci odsuzující „jakoukoli formu energetického terorismu“.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se ve čtvrtek snažil svalit vinu na Ukrajinu s tím, že by mohla „ukončit veškeré možné utrpení civilního obyvatelstva“, pokud splní „požadavky ruské strany“.

Teheránská vláda poté, co přítomnost íránských dronů na Ukrajině původně popírala, tvrdila, že dodala Rusku „malé množství“ dronů před měsícem. Ruský prezident Vladimir Putin V únoru zahájil totální invazi na Ukrajinu. Popírá, že by vyslala íránské trenéry, aby pomohli Rusům létat s drony z okupovaných území.

Kyjev má Vyjádřil pochybnosti o íránské verzi událostí a odborníci z obou zemí se sešli na žádost Teheránu, aby projednali důkazy shromážděné Ukrajinou.

„Íránci stále trvají na tom, že nejsou dodavateli zbraní do Ruské federace, ale potřebujeme potvrzení. Máme to potvrzení i dnes? Ne, nemáme.“ řekl Danilov. „Chápeme, že bez toho to prostě neletí [people] Naučte se to hrát a Rusové nemají mozek, aby na to přišli sami… V moderním světě nemůžete nic skrýt. Je jen otázkou času, kdy to bude oznámeno.“

Řekl, že není jasné, zda Írán dodal balistické rakety také Rusku.

„Snažíme se na tuto otázku odpovědět a uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že se to nestane,“ řekl Danilov. „Pokud se to ale stane, řekne nám to dvě věci. Za prvé, Rusko nemá kapacitu na výrobu vlastních raket, alespoň v počtu, který by mu umožnil pokračovat ve válce v plném rozsahu. Zadruhé, pokud země pod sankcemi od roku 1979 měl kapacitu na výrobu takových zbraní, takže o jakých sankcích mluvíme? Takže to vyvolává velkou otázku ohledně vymáhání.“

Papíry na konferenčním stolku v Danilovově kanceláři byly z bezpečnostních důvodů zakryté prázdnými stránkami a mezi nimi seděla šachová partie pouze s jedním černým pěšcem. Když se na to Danilov zeptal, řekl, že je to metafora pro svět, kde již neplatí stará pravidla.

„Ukazuje to, že všichni teď začínají být černí,“ řekl. „Nebo to, co je černé, může být také bílé, nebo možná šedé.“

Vztahy Ukrajiny s Izraelem jsou příkladem šedé zóny. Existuje dlouhý seznam izraelské vojenské techniky, kterou by kyjevská vláda ráda získala, ale Izrael se snažil vyhnout odvetným opatřením Moskvy a snažil se vystupovat jako neutrální.

Politický návrat Benjamina Netanjahua k volbám tento měsíc situaci dále komplikuje, protože má vřelý vztah s Vladimirem Putinem, ale účast Íránu po boku Ruska ovlivní i izraelské výpočty.

„Postoj Izraele k této válce je známý a pochopený,“ řekl Danilov. „Znovu bych rád zdůraznil, že v moderním světě nemůžete nic skrývat, podporovat nebo nemít podporu. Jste prodemokracii nebo pro autoritářství? Na které straně jste?“

Danilov mluvil po osvobození Chersonu ozbrojenými silami Ukrajiny a po zvěstech o náletech přes řeku Dněpr do jižní části Chersonské oblasti vedoucích na Krym. Ohledně stavu jižní fronty byl opatrný, ale odvolával se na dříve hlášené operace za ruskými liniemi.

Naše ozbrojené síly jsou tam, kde jsou potřeba. Nejednou jsme to dokázali svými činy – když něco vybuchne na okupovaných územích, když něco vybuchne, když se věci hroutí, padají mosty, hoří letiště a mnoho dalšího.

Pokrčil rameny návrhy, že tempo ukrajinské protiofenzívy by mohlo zpomalit zimní počasí, fyzická bariéra řeky Dněpr nebo nervozita mezi západními spojenci, že případná ztráta Krymu přiměje Putina k zoufalým a katastrofálním opatřením. .

Musíme bránit naši zemi a osvobodit ji od teroristů kdykoli během roku. „Na sezóně nezáleží,“ řekl Danilov a dodal, že Dněpr je „jen další překážkou, kterou překonáme“ a že „s moderním vybavením a moderními zbraněmi je to jen práce, kterou je třeba udělat.“

Dodal: „Dokud nebude osvobozeno celé naše území, nelze naši armádu zastavit, a to včetně Krymu a dalších regionů.“