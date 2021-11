Kvůli nerovnoměrnému šíření onemocnění Covid v Austrálii jsou země opatrné před zrušením blokování

Sydney – Cassandra Elliott může volně odejít Austrálie Poprvé po více než roce a půl, ale pro Viktoriánku je stále nemožné navštívit svého otce v západní Austrálii.

Tento týden Austrálie Začal uvolňovat ovládání na svých mezinárodních hranicích, které se brzy během pandemie koronaviru uzavřely. Australští občané, obyvatelé a jejich rodinní příslušníci, kteří byli plně očkováni, nyní mohou vstoupit do částí země bez karantény, zatímco ti v Austrálii již nemusí získat vládní povolení k mezinárodnímu cestování.

Země a území si však v mnoha případech pandemie vzájemně zavedly omezení vstupu a mnoho z těchto omezení zůstává v platnosti. Uzavření vnitřních hranic zabránilo Elliott, 32, spisovatelce žijící ve Victorii, aby viděla svého otce v Západní Austrálii na druhé straně země.

„Můj otec je můj nejlepší společník,“ řekla.

Vzhledem k tomu, že se dva nejlidnatější státy Austrálie znovu otevírají světu, ostatní zůstávají pevně uzavřené i pro své australské občany. Západní Austrálie tvrdí, že její vnitřní hranice se plně otevřou až příští rok.

„Takže s tátou nebudeme trávit Vánoce spolu,“ řekl Elliott. „Bylo to opravdu frustrující to zjistit.“

Rozdělené znovuotevření

Austrálie uzavřela své mezinárodní hranice pro občany v březnu 2020, což vyžaduje, aby se Australané vrátili do 14denní karantény, Jestli se vůbec mohou vrátit. Když se objevily případy viru, úředníci reagovali rychlým odstavením, zatímco mezistátní karanténní požadavky bránily jejich šíření po celé zemi. Přísná politika znamená, Kromě jednoho státuVelké části Austrálie zůstaly bez Covidu až do poloviny letošního roku.

ale po tom násobení proměnné delta. V červnu se epidemie objevila v Novém Jižním Walesu, který zahrnuje největší město Austrálie, Sydney, a poté se rozšířila do sousední Victorie a jejího hlavního města Melbourne. Oba státy se dostaly do karantény, ale případů stále přibývá.

Omezení covidu byla v Melbourne dále uvolněna poté, co stát Victoria splnil svůj cíl 80% očkování. Asanka Ratnaik / Getty Images

Jiné „Covid-free“ jurisdikce s odkazem na zákony o veřejném zdraví zcela uzavřely své hranice do obou států, přičemž hrozí pokuty nebo vězení, pokud lidé překročí. Počet případů v těchto státech a územích zůstal na nule nebo blízko ní.

Spleť vnitřních hranic je pro Austrálii bezprecedentní a celosvětově jedinečná, řekl Ian McAllister, profesor politologie na Australské národní univerzitě v Canbeře, hlavním městě země.

Řekl, že uzavření vnitřních hranic je v Austrálii snazší než v zemích, jako jsou Spojené státy, protože obyvatelstvo je více rozptýlené. S populací asi 26 milionů má Austrálie méně obyvatel než Texas, ale je 11krát větší.

Mnoho Australanů, kteří byli do značné míry chráněni před virem, nyní váhá, zda následovat „státy Covid“ Nový Jížní Wales A Viktorie při přijímání jeho šíření. Obě země nedávno ukončily své měsíce trvající blokování poté, co splnily své cíle v oblasti očkování.

Dopravní značka na dálnici West-Melbourne Highway varuje řidiče před omezením Covid ve Victorii Darianne Trainor / Getty Images

jako vláda Nový ZélandÚředníci ve dvou australských státech, které také ustupují od politiky „nulového Covidu“, říkají, že země musí najít způsob, jak s virem žít, i když to znamená více případů.

„Musíme se znovu připojit ke světu,“ řekl minulý měsíc novinářům premiér Nového Jižního Walesu Dominic Beirut. „Nemůžeme žít tady v poustevnickém království, musíme se otevřít.“

Zatímco státy jako Queensland a Jižní Austrálie se chystají znovu otevřít v horkých místech země Covid včas na Vánoce, Západní Austrálie má jiné plány.

Premiér Mark McGowan v pátek řekl, že stát otevře své dveře do celé země pouze poté, co bude očkováno 90 procent populace ve věku 12 a více let, což se očekává koncem ledna nebo začátkem února.

„Uznávám, že někteří lidé budou frustrovaní z toho, že se možná přes Vánoce nebudou moci shledat s rodinou z NSW nebo Victorie,“ řekl.

„Impulzivita zvyšuje rizika a zvyšuje škody,“ dodal.

Západoaustralský premiér Mark McGowan hovoří s médii v Duma House On v australském Perthu začátkem tohoto roku. Profil Matta Jellonicha / Getty Images

Pro Elliotta v Austrálii je obtížná hranice mezi „státy Covid“ a „státy bez Covidu“ zvláštní, dokonce legrační.

„Vlastně jsem se toho dne smála s jednou z mých přítelkyň,“ řekla. „Říkali jsme, že bude moci cestovat do své domovské země Indie, ale já nemohu cestovat do Perthu,“ hlavního města Západní Austrálie.

„Může jít domů a vidět svou rodinu, ale moje rodina je v Austrálii a já je nevidím.“

„obrovský psychický tlak“

Západoaustralské pohraniční základny byly ve státě neuvěřitelně běžné, což pomohlo McGowanové získat drtivé vítězství v březnových volbách. nedávné hlasování Zjistilo se, že 82 procent obyvatel Západní Austrálie by raději ponechalo svůj stát uzavřený.

Příznivci říkají, že čísla mluví sama za sebe: Západní Austrálie s 2,7 miliony obyvatel hlásila během pandemie něco málo přes 1100 případů a devět úmrtí. (Kansas, který má podobnou populaci, má asi 440 000 případů a asi 6 500 úmrtí.)

Dokonce i Elliott řekla, že rozumí pohledu vlády.

„Chtějí udržet lidi v bezpečí,“ řekla.

Někteří obyvatelé Západní Austrálie ale tvrdí, že jejich země zachází příliš daleko.

Státní úředníci nedávno překlasifikovali NSW a Victoria z „vysokého rizika“ na „vysoké riziko“. Tím byla odstraněna výjimka, která dříve umožňovala lidem vstup „z humanitárních důvodů“, pokud byli nejprve v karanténě na 14 dní.

Lidé si pochutnávají na jídle v Melbourne minulý měsíc poté, co byla v jednom z nejuzavřenějších měst světa zrušena omezení Covid. William West/AFP přes Getty Images

Doktor Luigi Dorsogna, dětský kardiolog v Perthu, řekl, že změna byla „zcela bezdůvodná“.

„Nevím o žádných lékařských důkazech, které by tvrdily, že přísná omezení, jako je tato, jsou nezbytná v době, kdy jsme již měli naprosto adekvátní způsoby ochrany našeho státu,“ řekl.

D’Orsogna uvedl, že je obzvláště znepokojen tím, že lidé nebudou moci navštěvovat nemocné nebo umírající příbuzné.

„Přijímáte lidi v některých z jejich nejzranitelnějších okamžiků a nyní je vystavujete obrovskému psychickému tlaku a úzkosti,“ řekl.

S poklesem případů v NSW přešel stát v sobotu z „vysokého rizika“ do „vysokého rizika“, ale Victoria má v dohledné době zůstat v této kategorii.

Mezinárodní měnové

Napětí kolem australské pandemické reakce se neomezuje pouze na tuto zemi, přičemž prominentní američtí guvernéři se zaměřují na australské vůdce kvůli omezením blokování, uzavření hranic a mandátům k očkování.

Minulý měsíc senátor Ted Cruz, republikán z Texasu, Austrálie obviněna o „tyranii Covida“, která to nazývá „hanebné a smutné“.

Odpovězte na TwitteruPremiér Michael Gunner uvedl, že v Severním teritoriu nedošlo k žádnému úmrtí na virus Covid-19.

„Nepotřebujeme vaše přednášky, díky, příteli,“ řekl. „Nic o nás nevíš.“

Konzervativní komentátorka Candice Owensová zašla ještě dále a vtipně se zeptala, kdy by měla armáda Spojených států napadnout Austrálii, aby „osvobodila utlačovaný lid“. Její komentáře se na místě setkaly se zmatkem a výsměchem.

Uprostřed kontroverze kolem těchto pravidel McAllister řekl, že Austrálie by neměla ztrácet ze zřetele, jak dobře si celkově vede v pandemii.

Celkově bylo v Austrálii zaznamenáno kolem 174 000 případů onemocnění Covid a méně než 1 800 úmrtí. To je srovnatelné s více než 46 miliony případů a téměř 750 000 úmrtí ve Spojených státech

„Co se děje venku, tady nic takového není,“ řekl McAllister.

Mezitím se Elliott a její otec snaží zůstat pozitivní.

„Můj táta si dělal velký náklaďák a chtěl s ním projet celou zemi, aby mě viděl,“ řekla.

„Znáte rčení ‚Když to postavíte, přijdou‘? Pořád říká: ‚Pokud to budete dál stavět, hranice se otevřou!'“

Nick Baker je novinář na volné noze se sídlem v Sydney.