Kunitsu-Gami: Path of the Goddess odhaluje beta verzi spolupráce Okami, která je dnes k dispozici

Capcom oznámil demo pro Kunitsu-Gami: Path of the Goddess během svého dalšího streamu spolu s překvapením: hra bude k dispozici dnes.

Capcom uvedl, že zkušební verze vám umožní zahrát si část hlavního příběhu a není omezena doba hraní ani počet opakování, které můžete hrát. Bude k dispozici na všech platformách, na kterých vyjde Kunitsu-Gami: Xbox Series

Je čas vyrazit na cestu. Demo pro Kunitsu-Gami: Path of the Goddess dnes dorazí na Xbox Series Užijte si jedinečnou kombinaci akce a strategie v této nové hře od Capcom pro sebe!#Kunitsu_gami pic.twitter.com/W5HGHLDZ9K — Kunitsu-Gami: Cesta bohyně (@Kunitsu_Gami) 1. července 2024

A to není vše: Capcom také odhalil spolupráci s hitem Okami z roku 2006. Spolupráce bude zahrnovat kostýmy inspirované Okami pro hlavní postavu Kunitsu-Gamiho, Soh, a dívku Yoshiro, stejně jako speciální zbraně a hudbu.

Capcom dodal, že pokud bude mezi dneškem a 17:59 PT 17. července 2024 spolupracovat dostatek lidí a dokončí kampaň odemykání odměny, budou položky pro spolupráci Okami dostupné jako součást bezplatné aktualizace pro každého, kdo si zakoupí kopii Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Když vyšlo 19. července. Podrobnosti o bonusové odemykací kampani můžete vidět níže.

Poprvé jsme se o Kunitsu-Gami: Path of the Goddess dozvěděli asi před rokem na výstavě Xbox Games Showcase 2023 a v březnu jsme se na hru pořádně podívali na Xbox Partner Preview. Zajímavé je, že jak jsme v té době poznamenali, zdá se, že jde o strategickou hru v reálném čase, kombinující akci z pohledu třetí osoby s taktikou věžové obrany.

Podle Capcom: „Hra se odehrává na hoře pokryté nečistotami. Během dne vyčistěte vesnice a připravte se na západ slunce. Během noci chraňte Pannu před hordami Seethe. Opakujte cyklus dne a noci, dokud očistíš horu od nečistot a nastolíš v zemi mír.“

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na náš souhrn největších červencových her, včetně Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Alex Steadman je hlavní redaktor zpravodajství IGN, který dohlíží na zpravodajství o zábavě. Když není zaneprázdněna psaním nebo editací, můžete ji najít čtením fantasy románů nebo hraním Dungeons & Dragons.