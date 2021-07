Kryžiková porazí Martinkovou ve finále všech Čech, když porazila Prahu

Jelikož semeno číslo 2 zajistilo titul LiveSport Brock Open, horká série Barbory ​​Kryzhikové pokračovala na domácí půdě a za 65 minut porazila soudružku Theresu Martinkovou 6: 2, 6: 0.

Kryžiková získala svůj třetí titul v kariéře hvězdným výkonem s 26 vítězstvími ve 14 hrách, nejprve na tvrdých kurtech. Všechny tři z těchto trofejí přišly v jeho posledních čtyřech zápasech: 25letý hráč vyhrál 20 z posledních 21 zápasů. Jeho jediná prohra od května přišla ve čtvrtém kole Wimbledonu na světovou jedničku a nakonec šampiona Ashley Party.

Podle šampiónky Roland Kros Krezzhikové se tento týden blíží do dokonale zapadajícího domova. Nikdy nepustil set v titulním běhu, který vyvrcholil třetím celostátním finále v historii turnaje, a Brock se stal šestým domácím vítězem.

Celý týden byla česká podpora důležitá, řekla Kryžiková – zejména poté, co porazila Yaslin Bonaventure 7-6 (2), 6-4, a poté hovořila o tom, jak se cítí hrát na grandslamovém seznamu. Po tomto zápase upustil v posledních třech kolech jen o dalších osm her.

„Každý zápas máte zápas, kde věci nejdou podle vašich představ, to je zápas s Ysalem,“ řekl. „Nemohl jsem se najít, bylo to opravdu nahoru a dolů, je to velmi choulostivá hráčka. Bojoval jsem. Nejdůležitější však bylo nějak překonat, bojovat a vyhrát, vše, co jsem mohl udělat. Každý den jsem měl pocit, že jsem hrát lépe a lépe.

„Cítil jsem, že sem musím přijít a každý den hrát co nejlépe, aby mě mohli vidět a vidět, že jsem skutečný.“ – Barbora Krezhikova o svém motivačním zdroji tento týden.

“Je snadné hrát a bojovat, když jsou lidé – český národ. Obecně platí, že kdyby nebylo České republiky, nehrál bych žádné zápasy.” [this week] Protože jsem se cítil tak unavený. Ale všichni mě chtěli vidět a já jsem cítil, že mi v Paříži dali tolik energie. Tolik si to užívají. Přišel jsem sem a cítil jsem, že musím každý den hrát co nejlépe, aby se na mě mohli podívat a vidět, že jsem skutečný. Musel jsem jim to nějak vrátit.

„Byla to moje síla – lidé za mnou přišli. Nechtěl jsem je oklamat.“

Jednou z českých šampionek před Kryžikovou byla jeho zesnulá mentorka Jana Novotná. Poté, co Novotna vyhrál svůj první titul ve svém druhém místě ve Štrasburku v roce 1988, vítězství Kryžikové znamenalo další paralelu s jeho přítelem. Novotna vyhrál Prahu v roce 1998, což je první titul od jeho první grandslamové trofeje ve Wimbledonu v tomto roce – opět Kryzhikova.

Mistři ČR v Praze

Radka Šrupáková, 1992

Jana Novotná, 1998

Carolina Bliskova, 2015

Lucy Šafářová, 2016

Petra Kvitová, 2018

Barbora Krezhikova, 2021

Několik bekhendových chyb v prvních několika hrách dalo Kryžikové trochu napjatý začátek. Ale poté, co světová 78 Martinkova ve druhé hře nevyužila dva body zlomu, Kryzhikova se usadila – odtamtud se nikdy neohlédla.

Od 2-2 Kryzhikova vyhrál 10 přímých her, z nichž jedna se změnila ve zlato, čeho se dotknul. Dokázala dokončit základní shromáždění bez námahy otočením míče a její dotek na síti byl elegantní.

Série krásných vítězů bekhendu jí pomohla ovládnout konec prvního setu, zatímco druhý forhend byl klíčovou střelou k udržení dynamiky ve druhém. Došlo také k opravdové kreativitě, včetně brilantní kombinace cut forhendových výnosů a plochého vítěze ve stejné kategorii.

Později byla Kryžiková vítězstvím pokořena.

“Cítil jsem, když jsem ji zlomil, cítil jsem se trochu lépe,” řekl. „Ale přesto to bylo velmi těsné, prvních pár her, byl jsem opravdu šťastný, že jsem dostal první set. Druhý byl těsný, měli jsme nějaké souboje. Byli jsme schopni otočit velké body o něco lépe.“ Když jsem dostal do vedení 3: 0 jsem se cítil velmi sebevědomě. Cítil jsem, že to musím dokončit. “

Martinková, která při svém prvním podání získala 71%, držela náskok 2: 1 před Kryžikovou. Jenže jen zřídka mu bylo umožněno získat vlastní agresivní hru, která se rovnala pouze šesti vítězům s 13 vynucenými chybami. 26letý hráč si ale může vzít pozitiva z první finální scény WTA.

„Teď chci jít tvrdě, bavit se.“ – Barbora Krezhikova o svých kariérních cílech od porážky Rolanda Karose.

Vedle Kryžikové bude olympiáda v Tokiu – ale přesto, že vysvětlil, jak se pro něj vše za krátkou dobu změnilo, nestanovil si žádné definitivní cíle.

“Po Štrasburku se hodně věcí změnilo,” řekl. „Cítil jsem se uvolněně, byl to pro mě tolik cíl, chtěl jsem se dostat z této sezóny – porazit 250. Stalo se – poté jsem ztratil veškerý stres.

“Po Paříži se všechno změnilo. Moje nálada se úplně změnila. Dosáhl jsem všeho, co jsem chtěl. Takže teď chci jít tvrdě a bavit se. Samozřejmě tvrdě pracuji na tom, abych dělal dobře, skvělé turnaje a skvělí hráči, ale na druhou stranu Opravdu nemám velký cíl.

„Chci být zdravý, chci si užívat a hrát. Pokud se tyto dvě věci dají udělat společně, myslím si, že je velká šance vyhrát další velkou věc. Ale nedávám si to do hlavy.“

Flawless Kryzhikova vyhrává všechna česká finále nad Martinkovou: Highlights

Bougainville a Hrotek dokončili český postup ve čtyřhře

Ve čtyřhře porazily Mary Pazkova a Lucy Hirdecka číslo 3 semeno Victoria Kuzmova a Nina Stojanovic 7-6 (3), 6-4, aby získaly trofej pro hostitelský národ.

Goa a Hrideca hráli poprvé letos v dubnu a jejich partnerství ve čtyřech zápasech již vyhrálo dva tituly (Birmingham a Brock), runner-up show (Charleston) a grandslamové čtvrtfinále (Wimbledon). Hr ெ dec இப்போது je nyní trojnásobnou Brockovou šampionkou ve čtyřhře, všichni s různými českými partnery, předtím vyhráli v roce 2008 s Andreou Chestini Hlavákovou a v roce 2020 s Kristinou Bliskovou.

Celkově lze říci, že titul je 26. trofejí pro čtyřhru v kariéře Hrideca a druhým zápasem pro Bouca.