Kristina Tymanovskaya: Běloruská běžkyně říká, že byla násilně odstraněna z olympijských her a poslána domů

“Byla jsem pod tlakem a snaží se mě vytlačit ze země bez mého souhlasu. Žádám Mezinárodní olympijský výbor, aby zasáhl,” uvedla Kristina Tymanovskaja v krátkém videu zveřejněném na sociálních sítích.

Objevil se na internetu poté, co bylo Timmanovské sděleno, že nebude schopna soutěžit o Bělorusko a že by se podle Anatole Cutau z Běloruské nadace pro sportovní solidaritu měla okamžitě vrátit do svého hlavního města Minsku. Tato skupina zastupuje běloruské sportovce utlačované běloruskými úřady.

Kutau, který je v přímém kontaktu s Tymanovskou, řekl, že v neděli kolem 15:00 místního času (2:00 ET) přišli do olympijské vesnice zástupci běloruského národního týmu a požádali ji, aby „sbalila kufry jako učinila rozhodnutí vrátit se. “do Minsku.

Kotau pro CNN telefonicky řekl, že Timanovskaya je v současné době na policejní stanici mezinárodního letiště Haneda. Cutao dodal, že sportovec měl podle plánu cestovat letem TK0199 do Istanbulu a odletět ve 22:50 tokijského času.

Kotau uvedla, že jakmile Tymanovskaja dorazila na letiště, zavolala japonského policistu a řekla, že by chtěla požádat o politický azyl. Běloruský národní olympijský výbor v neděli uvedl, že Tymanovskaja se z her odhlásila kvůli jejímu „emočnímu a psychickému stavu“. “Podle závěrů lékařů se vzhledem k emočnímu a psychickému stavu běloruské atletky Kristiny Timanovské trenérský tým národního atletického týmu rozhodl zastavit výkon sportovce na 32. olympijských hrách,” uvedla komise ve svém prohlášení na svém Facebooku. „Proto byla žádost sportovce o účast v kvalifikačních závodech závodu na 200 metrů a štafety na 4×400 metrů stažena,“ dodala. V příspěvku na Instagramu v pátek 30. července Tymanovskaya uvedla, že byla uvedena do soutěže bez jejího souhlasu ve štafetě na 4×400 m. “Nikdy v životě bych nezačal tak tvrdě reagovat, kdyby za mnou přišli předem, vysvětlili mi situaci a zjistili, jestli dokážu běžet 400 metrů připraveni? Rozhodli se však udělat všechno za mými zády, přestože jsem se snažil najít tyto informace, ale byly prostě ignorovány “. READ Koordinátorka Trump Coronavirus Deborah Birxová se ujala práce v čištění vzduchu světové zprávy „Mezinárodní olympijský výbor viděl zprávy v médiích, studuje situaci a požádal Národní olympijský výbor (Národní olympijský výbor Běloruska) o vysvětlení,“ uvedl MOV v prohlášení pro CNN. CNN pro více informací oslovila samotnou Timanovksayu, běloruský národní olympijský tým a běloruské velvyslanectví v Tokiu, ale nedostala odpověď.