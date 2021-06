Šampionka French Open Barbora Krijkova dokončila na Roland Garros vzácný smeč o titul a v neděli získala třetí titul ve čtyřhře žen s českou Katerinou Siniakovou.

Necelých 24 hodin poté, co získala svůj první titul ve dvouhře, se Krezhikova stala první ženou od Mary Pierceové v roce 2000, která zvedla oba poháry v antuce. Pouze sedm žen dokončilo vítězné tituly na Roland Garros.

“Právě teď, po tom všem, za poslední dva týdny a poslední dva dny se cítím opravdu dobře a uvolněně. Vím jen od nynějška, že si mohu opravdu užívat, protože jsem dosáhl skoro všeho, co jsem opravdu chtěl. Teď jsem může se zlepšit, to je jediná věc, “řekla Krijikova. Co můžu udělat, jen vylepšit.”

Kromě svého manžela titulů získá Krejčíková příští týden první místo ve čtyřhře.





„Dáme si malou sklenku šampaňského,” řekla Krijikova. „Už jsem řekla, že nepiju, ale myslím, že je čas to opravdu oslavit. Myslím, že se opravdu pobavíme.”

Krijsikova, která v sobotu porazila Anastasii Pavlyuchenkovou o titul žen ve dvouhře, se také stala první hráčkou, která vyhrála oba tituly na kterémkoli grandslamovém turnaji od Sereny Williamsové ve Wimbledonu v roce 2016.

Krejčíkové a Siniakové je 25 let, ale mají společně velké zkušenosti s hraním, své juniorské partnerství zahájily v roce 2013. To se jasně projevilo v jejich vítězství 6: 4, 6: 2 nad Bethanie Mattekovou-Sandsovou a Igou Swiatekovou v poslední finální neděli. Pět ze sedmi bodů změnilo zlom.

Poté, co se v úvodním setu probojovali o vedení 4: 0, odolali opožděnému návratu svých soupeřů pomocí efektního síťového displeje. Krejčíková se zamilovala do skupiny, když Mattek-Sands minul mocnou střelu bekhendem.

České duo zvítězilo ve svých posledních čtyřech zápasech a uzavřelo zápas finálovým vítězstvím Sinyakové v bekhendu.

Siniaková a Krejčíková ve skutečnosti zvítězily v Paříži v roce 2018 a ve stejném roce zvítězily ve Wimbledonu.

„Jsem opravdu šťastná, že jsme získali další titul, a těším se na pokračování spolupráce ve Wimbledonu a také na olympijských hrách. Doufám, že nás čeká světlá budoucnost,“ řekla Krijikova.

Swatik byl v Paříži držitelem titulu ve dvouhře, ale letos byl vyřazen ve čtvrtfinále.

