Krajně pravicový židovský kritik přísahá francouzské židovské komunitě, když vstal

Odkaz byl na desítky let trvající emocionální postoj pana Levyho k utlačovaným lidem ze zemí, jako je Afghánistán, Bosna a Nigérie, jak dokládá jeho vlivná kniha a nedávno film, oba s názvem Vůle vidět. Pan Zemmour citoval Rousseauovu frázi: “Dejte si pozor na ty kosmopolitany, kteří ve svých knihách hledají povinnosti, kterými doma pohrdají. Tito filozofové milují Tatary, aby nemuseli milovat své sousedy.”

Láska pana Zemmoura k jeho sousedům je eklektická. Z odhadovaných šesti milionů francouzských muslimů, tedy zhruba 10 procent populace, řekl, že by si měli „vybrat mezi islámem a Francií“, přičemž poznamenal, že jejich deportace nemusí být nemožná, a tvrdil, že všichni považují džihádistické teroristy za „dobré muslimy“. zakázal by všechna „nefrancouzská jména“, například Mohamed.

V roce 2019 vedly poznámky k Odsouzení a pokuta u pařížského soudu O „urážení a vyvolávání nenávisti“ pan Zemmour řekl, že „islamizace ulice, stejně jako uniforma okupační armády, připomíná poražené jejich podrobení“. Dodal, že ve 30. letech 20. století nejnápadnější pozorovatel přirovnával nacismus k islámu. Totožnost těchto pozorovatelů nespecifikoval.

“Šíří nenávist a zdá se to být normální a je to hrozné,” řekl Hakim Karoui, islámský obchodní poradce. “To, co říká o muslimech, nebude nikdy přijato, pokud bude mluvit o jakékoli jiné skupině.”

Pan Zemmour nikdy nepopíral holocaust, který je ve Francii nezákonný. Ale jeho poznámky o Vichy jsou součástí zvyku manipulovat s historií.

Po desetiletích rozpaků Jacques Chirac, tehdejší prezident, Uznáno v roce 1995 plný rozsah spolupráce Vichy s nacisty. To zahrnovalo použití Ville de Hive, krytého cyklistického stadionu v Paříži, k zadržení asi 13 000 Židů, včetně 4 000 dětí, kteří byli internováni a deportováni do nacistických táborů smrti. Asi 80 procent dětí byli Francouzi.