“Koupím několik velmi drahých aut a deaktivuji je.”

Za jisté vítězství v hlavní události UFC Vegas 25 získal Jiří Procházka dva bonusy UFC. Český bojovník získal bonus „Fight of the Night“ a „Performance of the Night“, přičemž za velmi úspěšnou noc si vzal dalších 100 000 $.

Během tiskové konference po bitvě Jiří Procházka odhalil, co hodlá dělat s odměnami, které dostal. Pocit těžké váhy vtipně tvrdil, že si koupí drahé auto a někde do něj narazí. Procházka však později dodal, že bonusové peníze použije na zaplacení svého domu.

„Chystám se koupit některá velmi drahá auta a něco je rozebrat. Ne, nevím. Nevím, musím zaplatit [for] Domácnost. Musím za dům zaplatit nějaké peníze. “

Jiří Procházka také dodal, že rozhodně miluje peníze a jeho ego také rád má vše, co k nim patří. Dokonce se zmínil, že obdivuje večírky, auta a životní styl velkých peněz.

Druhá strana Procházky však chce zůstat v lese, žít v malém domku a každý den trénovat, aby se zlepšila. Český bojovník má tedy touhu užít si luxusní životní styl nebo udělat pravý opak.

“Miluji peníze a rád je mám všechno. Stejně jako dívky, auta, drahé lodě, velké večírky, ale moje druhá strana chce jen žít v lese, v malém domku a cvičit. Den za dnem,” trénujte a jděte k dokonalosti, jděte k dokonalosti každý den a nic jiného. “

Jiří Procházka má na UFC Vegas 25 velké vítězství:

Na UFC Vegas 25 dal Jiřího Procházku pryč od Dominika Reyese v hlavní události, kterou mnozí považovali za jeden z nejlepších bojů a přehlídek roku 2021.

Poté, co ve druhém kole porazil Reyese hrou KO, se Jiří Procházka definitivně zapojil do rozhovoru, aby si v určitém okamžiku pořídil šanci na titul UFC Light Heavyweight Jana Blachowicze.

