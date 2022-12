Kotaku dojmy z bloku, hra na budování malého města

Snímek obrazovky : Blok

Pokud měl být rok 2022 rokem něčeho, byl to rok budování měst, strategický subžánr, který v poslední době explodoval na popularitě, zejména na PC. Zatímco většina úsilí se zaměřuje na rozlehlou městskou krajinu a vikingské základny, Jiní dělají stavitele měst s více systémyA Blok Jít opačným směrem.

Pokud jste někdy viděli nebo hráli městysnebo DorfromantikA Blok Má podobný nápad: přestavět město k jeho nejnutnějším věcem a nechat hráče dělat nic jiného, ​​než házet věci na mapu a užívat si, co z toho vzejde.

Blok Svlékněte věci blíže ke kosti; Zatímco tyto dvě hry simulovaly vesnici nebo alespoň venkovské okolí vesnice, Blok Zájem pouze o jeden blok. To je vše, co dostanete. Neexistují žádné pokyny, které byste museli dodržovat, získáte velmi málo místa a můžete na něm postavit, co chcete.

Na začátku každé hry je vám náhodně přidělen vzor (např. Evropan a Blízký východ), zvolíte si velikost svého bloku a poté dostanete mapu s jednou předvyplněnou destičkou. Odtud dostanete své vlastní dlaždice a musíte stavět od středu a umisťovat novou stavbu (nebo park nebo ulici) pouze tehdy, když se dotknete těch stávajících.

The Block – Oficiální startovací trailer

To je celá zkušenost. Neexistují žádné hodiny, žádná metadata, žádné ideální cesty k budovám, žádné energetické potřeby, žádná veřejná doprava a žádné dopravní zácpy. Je to skoro víc hra než hra, jako stavebnice LEGO nebo krabice dřevěných kostek, protože zde neexistuje správný nebo špatný způsob, jak něco postavit.

byl jsem Přinejmenším kritika Ixion minulý týden Za její časté zapojení do věci, kterou na stavitelích měst miluji nejvíc: zenový zážitek z toho, že se o něco stará a sleduje, jak to roste. Tady to je, a přestože je to docela základní (A podle toho za pár dolarů) Mám rád Blok Pro přehlednost.